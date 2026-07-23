NCIS 24, torna Tony DiNozzo: cosa sappiamo su Ziva

Tony DiNozzo è pronto a varcare nuovamente le porte dell’NCIS. Michael Weatherly tornerà nella serie madre durante la ventiquattresima stagione, riprendendo uno dei ruoli più riconoscibili dell’intero franchise televisivo.La notizia è stata confermata da CBS: il personaggio sarà coinvolto in un arco narrativo destinato a svilupparsi nell’arco della stagione, e non soltanto in un’apparizione celebrativa.

Tony DiNozzo è pronto a varcare nuovamente le porte dell’NCIS. Michael Weatherly tornerà nella serie madre durante la ventiquattresima stagione, riprendendo uno dei ruoli più riconoscibili dell’intero franchise televisivo.

La notizia è stata confermata da CBS: il personaggio sarà coinvolto in un arco narrativo destinato a svilupparsi nell’arco della stagione, e non soltanto in un’apparizione celebrativa. Un dettaglio importante, perché suggerisce che il ritorno di Tony avrà conseguenze concrete sugli equilibri della squadra e sulla nuova fase narrativa dello show.

L’annuncio arriva dopo la cancellazione di NCIS: Tony & Ziva, lo spin-off distribuito da Paramount+ che aveva riunito Weatherly e Cote de Pablo. La serie si è fermata dopo una sola stagione, ma al momento non sono disponibili elementi sufficienti per stabilire se il rientro di Tony nella produzione principale rappresenti un semplice recupero del personaggio oppure l’inizio di un progetto più ampio.

Michael Weatherly torna in NCIS per tutta la stagione

Michael Weatherly ha interpretato Anthony “Tony” DiNozzo fin dalla nascita televisiva del franchise, comparendo già nei due episodi di JAG utilizzati come introduzione alla futura serie. È poi rimasto nel cast principale di NCIS per tredici stagioni, fino all’uscita trasmessa nel 2016.

Il suo addio era stato costruito attorno alla scoperta dell’esistenza di Tali, la figlia avuta con Ziva David. Tony aveva quindi lasciato il servizio operativo per dedicarsi alla bambina, mentre il successivo ritorno di Ziva aveva permesso agli autori di ricomporre, almeno fuori campo, la famiglia.

Il pubblico ha ritrovato entrambi in NCIS: Tony & Ziva, serie ambientata prevalentemente in Europa e incentrata sulla nuova vita della coppia. Lo spin-off ha ricevuto una sola stagione prima della cancellazione annunciata da Paramount+. Nel messaggio diffuso dopo la decisione, Weatherly e de Pablo hanno ringraziato il pubblico e sottolineato di aver potuto finalmente raccontare un nuovo capitolo della relazione tra i due personaggi.

Il rientro nella serie originale, dunque, non dovrebbe essere letto necessariamente come una cancellazione degli eventi raccontati nello spin-off. Al contrario, la stagione 24 potrebbe utilizzare quell’esperienza come punto di partenza per mostrare un Tony più maturo, con responsabilità familiari e professionali molto diverse rispetto al giovane agente irriverente delle prime stagioni.

Cote de Pablo tornerà come Ziva?

La principale domanda riguarda inevitabilmente Ziva David. Al momento, però, CBS non ha annunciato la presenza di Cote de Pablo nella stagione 24.

L’unico ritorno ufficiale è quello di Michael Weatherly. Non è stato chiarito se Ziva apparirà fisicamente, se verrà soltanto citata o se la nuova storia di Tony sarà collegata direttamente alla sua famiglia. Anche l’eventuale presenza di Tali resta da confermare.

La distinzione tra notizie e supposizioni è fondamentale. Il ritorno di DiNozzo rende certamente plausibile un riferimento a Ziva, considerando il percorso condiviso dai due personaggi, ma non costituisce una prova del coinvolgimento dell’attrice.

Gli autori dovranno inoltre evitare che il rientro di Tony contraddica la conclusione di Tony & Ziva. Separarlo improvvisamente dalla sua famiglia senza una spiegazione convincente rischierebbe di indebolire il finale dello spin-off. Una missione temporanea, una collaborazione richiesta dall’agenzia o un’emergenza collegata alla vecchia squadra rappresenterebbero soluzioni narrative più coerenti.