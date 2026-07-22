Elle 2 si farà: cosa sappiamo sulla nuova stagione del prequel de La Rivincita delle bionde

Prime Video ha confermato la seconda stagione di Elle, prequel de La Rivincita delle bionde. Si riparte dal finale con cliffhanger, che ha lasciato in sospeso l’adolescenza di Elle Woods a Seattle, tra un trasferimento imposto, nuovi equilibri in famiglia e un colpo di scena che il cast continua a tenere ben coperto.Una notizia attesa

Prime Video ha confermato la seconda stagione di Elle, prequel de La Rivincita delle bionde. Si riparte dal finale con cliffhanger, che ha lasciato in sospeso l’adolescenza di Elle Woods a Seattle, tra un trasferimento imposto, nuovi equilibri in famiglia e un colpo di scena che il cast continua a tenere ben coperto.

Una notizia attesa dai fan della saga nata al cinema con Reese Witherspoon, mentre i primi episodi continuano a far discutere per il modo in cui raccontano le origini di una protagonista diventata, col tempo, un’icona pop.

Prime Video conferma Elle 2 dopo il finale sospeso

La conferma di Elle 2 mette fine ai dubbi: Prime Video continuerà a raccontare la giovane Elle Woods, molto prima degli eventi de La Rivincita delle bionde.

Al centro resta il cambio di vita che la porta da Los Angeles a Seattle. Non un semplice trasloco, dentro la storia. Elle passa dal sole della California alla pioggia del Nord-Ovest, da un mondo familiare e comodo a una città più fredda, meno prevedibile. E lì deve imparare a cavarsela.

La prima stagione ha puntato sugli anni Novanta, tra moda, amicizie, liceo e primi inciampi sentimentali. Ma sotto la superficie c’era un tema molto più diretto: sentirsi fuori posto.

È da qui che ripartirà la nuova stagione, dopo un finale pensato per lasciare aperte domande e rapporti. Il pubblico ha incontrato una Elle Woods diversa da quella già sicura vista al cinema: più giovane, più fragile, ancora lontana da Harvard. Però già riconoscibile nei gesti, nei colori, nella testardaggine.

Il cast promette più cuore, più risate e un colpo di scena segreto

A dare qualche indizio, senza svelare troppo, sono stati Tom Everett Scott e June Diane Raphael, interpreti dei genitori di Elle, Wyatt ed Eva, in un’intervista a Screen Rant. Scott ha detto di non vedere l’ora di scoprire la reazione del pubblico ai nuovi episodi: “Non vedo l’ora che il pubblico guardi la seconda stagione. È fantastica. Succederà qualcosa di davvero bello che non posso ancora rivelare, ma la nostra storia andrà avanti alla grande”. Poche parole, ben dosate. Quanto basta per alzare l’attesa.

June Diane Raphael si è spinta un po’ più in là, definendo la seconda stagione “persino migliore della prima”. L’attrice ha parlato di una storia “più ricca”, di personaggi “ancora più uniti” e di una Elle destinata a conquistare ancora di più gli spettatori. “C’è più sentimento, si ride tanto e ci si affeziona tantissimo a Elle”, ha detto.

La strada sembra chiara: non solo nostalgia, ma rapporti da costruire, soprattutto dentro la famiglia Woods. Ed è un punto importante, perché il prequel funziona davvero quando non si limita a strizzare l’occhio al film originale, ma prova ad allargare il mondo di Elle.

Il colpo di scena, però, resta blindato. Nessun dettaglio su possibili ritorni, svolte sentimentali o legami diretti con il film del 2001. L’unica certezza è che la storia non ripartirà da zero. Dopo il finale sospeso, Elle 2 riprenderà i fili lasciati aperti e li porterà in una fase più grande, con Elle chiamata a capire chi vuole essere in un mondo che continua a metterla alla prova.

Maitreyi Ramakrishnan arriva nel cast: Seattle mette Elle alla prova

Tra le novità di Elle 2 c’è l’arrivo di Maitreyi Ramakrishnan, volto noto al pubblico internazionale per la serie Netflix Non ho mai…. Il suo ingresso è uno dei più attesi, anche se per ora non sono stati comunicati dettagli ufficiali sul personaggio. L’attore Jacob Moskovitz, parlando della collega, ha raccontato: “Abbiamo appena finito di girare. Lavorare con Maitreyi è stato fantastico e sono felicissimo che tutti possano vedere l’energia che ha portato nel nostro show”.

Sul fronte della storia, la produttrice Caroline Dries ha spiegato che la nuova stagione ripartirà subito dopo il cliffhanger della prima. Elle continuerà a sentirsi “un pesce fuor d’acqua”, ma il suo mondo si allargherà: nuove situazioni, nuovi problemi da affrontare, nuovi rapporti da capire a Seattle. Non più soltanto la città grigia e distante in cui è stata catapultata, quindi, ma il posto in cui la sua crescita prenderà davvero forma.

Resta da vedere quanto Elle 2 vorrà avvicinarsi al mito de La Rivincita delle bionde e quanto, invece, sceglierà di camminare da sola come teen drama. Per ora la serie sembra muoversi su entrambe le strade: da una parte l’eredità di Elle Woods, dall’altra il racconto di una ragazza che non ha ancora trovato la sua voce. È lì, tra una battuta, una scelta sbagliata e un vestito troppo rosa per passare inosservato, che la seconda stagione proverà a giocarsi la sua partita.