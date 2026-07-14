Far Away, anticipazioni 13-17 luglio: la verità su Boran sconvolge gli Albora

Nuovi scossoni giungono a sconvolgere la vita dei protagonisti di Far Away che, questa settimana, dovranno fare i conti con una rivelazione che scuote la famiglia, riapre vecchi rancori e cambia gli equilibri tra Alya, Cihan, Sahin, Kaya e Zerrin.

Le anticipazioni di Far Away dal 13 al 17 luglio 2026, in onda su Canale 5 dalle 16:00 alle 16:50 circa, mettono gli Albora davanti a una verità destinata a fare rumore: il segreto sulla nascita di Boran. Una rivelazione che scuote la famiglia, riapre vecchi rancori e cambia gli equilibri tra Alya, Cihan, Sahin, Kaya e Zerrin, tutti trascinati in una nuova resa dei conti.

Il segreto sulla nascita di Boran travolge gli Albora

Il punto più delicato della settimana riguarda Sadakat e un segreto rimasto sepolto per anni. Nella puntata di martedì 14 luglio, durante una visita in ospedale, la matriarca incontra un uomo legato al periodo della sua gravidanza. E capisce subito che quella storia, mai davvero chiusa, può tornare a galla. Poco dopo, davanti a Nare e Kaya, è Cihan a metterla con le spalle al muro. Vuole la verità. E questa volta non si accontenta di risposte a metà.

La confessione arriva in un clima tesissimo, da resa dei conti in famiglia: Boran non è il figlio biologico di Cihan, ma di Ecmel. Una verità che, nelle trame di Far Away, non resta confinata al passato. Al contrario, cambia il peso dei legami dentro casa Albora, indebolisce l’autorità di Sadakat e apre una frattura anche nel rapporto tra madre e figli. Secondo le anticipazioni, la notizia lascia tutti senza parole, perché rimette in discussione anni di silenzi, scelte imposte e fedeltà pretese senza spiegazioni.

Il dettaglio pesa eccome. Ecmel, già al centro delle tensioni con gli Albora, diventa una presenza ancora più scomoda. Non è più soltanto un rivale politico o familiare: entra nel cuore della vicenda, nel sangue stesso della famiglia. E per Cihan, abituato a tenere tutto sotto controllo, questa scoperta è un colpo più duro di quanto voglia far vedere.

Alya resta in Turchia: Cihan cambia tutto

La settimana si apre con Alya decisa a lasciare la Turchia e tornare a New York insieme al piccolo Deniz. È lunedì 13 luglio e la scena si sposta in aeroporto. Al momento dell’imbarco, però, arriva Cihan. Il bambino gli corre incontro e lo abbraccia. Un gesto spontaneo, semplice, che basta a far cambiare idea ad Alya. Lei rinuncia alla partenza e torna alla villa. Senza grandi discorsi. Parla quella scena.

Il rapporto tra Alya e Cihan cresce così in una zona sempre più sospesa, fatta di protezione, gratitudine e sentimenti che nessuno dei due sembra voler chiamare per nome. Alya, medico e madre, resta coinvolta anche nelle fragilità degli Albora. Quando Sadakat accusa un malore, è Ummu a chiederle aiuto. Lei consiglia controlli specialistici per la pressione alta e, in ospedale, incontra anche il nuovo primario, il dottor Ugur, presentato da Mine.

La svolta più personale arriva tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, quando Alya parte per una missione umanitaria a Nergisli, un villaggio al confine colpito da un’epidemia influenzale. Cihan la raggiunge per darle una mano con i malati, ma finisce per ammalarsi anche lui e viene colpito da una febbre alta. Alya gli resta accanto. Lo assiste, lo controlla, non gli concede scappatoie. Per il suo compleanno, Cihan le regala una collana con il simbolo della fenice. Un gesto che non sfugge a Sadakat. La donna osserva e capisce: quel legame sta diventando qualcosa di molto più serio.

Zerrin, Kaya e Sahin: il matrimonio forzato riaccende la faida

Sul fronte dei sentimenti e degli affari di famiglia, la storia di Zerrin, Kaya e Sahin riporta in primo piano matrimoni combinati, alleanze tra clan e vecchi conti mai chiusi. Kaya prova ancora a riconquistare Zerrin, ma lei lo respinge. Saranno Sahin e Fidan a dirgli che la ragazza è destinata a sposare Sedat. Non per amore, ma per provare a fermare, o almeno contenere, un conflitto più grande.

Sahin tenta di opporsi e chiede a Ecmel di rinunciare alle nozze tra Zerrin e Sedat. La risposta del padre è fredda: accetterà solo se la figlia chiuderà ogni rapporto con Kaya e se Sahin lo aiuterà a fuggire dalla clinica. È qui che la trama si fa più stretta. Demir prepara il piano di fuga nei dettagli, senza sapere che Nare sta ascoltando tutto. La donna decide poi di avvertire la gendarmeria, convinta di salvare Sahin da un errore senza ritorno.

Il piano fallisce e la reazione è durissima. Sadakat ordina ai suoi uomini di aggredire Sahin, che si salva solo grazie all’intervento di Kaya e Kadir. Ma l’umiliazione subita da Ecmel ottiene l’effetto contrario: l’uomo cambia di nuovo linea e decide di concedere davvero Zerrin in sposa a Sedat. Venerdì 17 luglio, Zerrin confida a Nare che Sahin ha rischiato la vita pur di impedire quel matrimonio. Eppure accetta le nozze. Come se fosse l’unico modo per far finire tutto. Ma tutto, in realtà, sta appena ricominciando.

Sahin sfida gli Albora: si apre una nuova guerra di potere

La scelta di Zerrin manda fuori controllo Kaya, che affronta Sedat e scatena una rissa violenta. Tornato alla villa, il giovane si scontra anche con Sadakat. La discussione è tesa e, nel nervosismo, la matriarca si lascia sfuggire alcune parole sul bambino. Alya ascolta, coglie il dettaglio e comincia a sospettare che dietro i silenzi degli Albora ci sia molto più di quanto le sia stato raccontato.

Intanto si muove anche il fronte esterno alla famiglia. Un’operazione della gendarmeria blocca una consegna di merce organizzata dagli uomini di Cihan. Lui inizia a pensare che nel suo gruppo ci sia una talpa. La fiducia, già fragile, si sgretola ancora di più. Ogni informazione diventa un’arma. Ogni errore può trasformarsi in una dichiarazione di guerra.

Nel finale di settimana è Sahin a fare la mossa più pesante. Seguendo i consigli di Demir, convoca una riunione con tutte le famiglie della zona e sfida apertamente gli Albora. Reclama la quota di terre che ritiene sua e si prepara ad affrontare Cihan sul terreno più delicato: potere, proprietà e riconoscimento. Le anticipazioni di Far Away dal 13 al 17 luglio si chiudono così con un equilibrio ormai saltato, il segreto di Boran ancora bruciante e una nuova faida pronta a prendersi la scena.