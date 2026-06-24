Intrighi a Palazzo Palladini: il piano per incastrare Eduardo e il dramma di Raffaele

Le prossime trame di Un posto al sole promettono di tenere i telespettatori con il fiato sospeso grazie a una complessa operazione criminale che colpirà il cuore di Palazzo Palladini. L’assenza di Roberto e Marina, in partenza per un soggiorno di relax in Costa Azzurra, offrirà alla banda il pretesto perfetto per agire. I due coniugi si allontaneranno da Napoli del tutto ignari di essere finiti nel mirino di un gruppo di malviventi ben organizzato, che attenderà soltanto la conferma del loro imbarco prima di fare irruzione nell’appartamento.

La notte del colpo e il sabotaggio dei sistemi di sicurezza

L’intera operazione si muoverà su un binario di precisione millimetrica. Un ruolo cruciale sarà ricoperto da Stella che, camuffata per non farsi riconoscere, seguirà i Ferri fino allo scalo aeroportuale per dare il via libera definitivo ai complici. Una volta ottenuto il semaforo verde, Rino e Angelo entreranno in azione nel cuore della notte. Grazie alla complicità di quest’ultimo, i sistemi d’allarme, la sirena e l’alimentazione elettrica dell’abitazione verranno disattivati, permettendo alla coppia di scassinatori di accedere alle stanze senza far scattare alcuna segnalazione e sfruttando una copia delle chiavi.

La trappola contro Sabbiese e l’alleanza con Damiano

Dietro il furto non si nasconde però una semplice motivazione economica. Il vero obiettivo della macchinazione, orchestrata dall’ispettore Grillo, sarà quello di far ricadere l’intera responsabilità su Eduardo Sabbiese attraverso il posizionamento di prove false sulla scena del crimine. A fare le spese dell’accaduto sarà inizialmente anche Raffaele, logorato dall’idea di aver agevolato i ladri lasciando incustodite le chiavi del palazzo. La situazione prenderà una piega inaspettata quando Stella, mossa da un sincero affetto per Eduardo, deciderà di svelargli il complotto ai suoi danni. Per evitare l’arresto di Sabbiese si renderà così necessario l’intervento tempestivo di Damiano, che si rivelerà un supporto fondamentale per contrastare le manovre della polizia e sventare il pericolo.