Un Posto al Sole, anticipazioni 27-31 luglio 2026: Marina fuori controllo contro Greta

A Palazzo Palladini basta poco per far saltare equilibri già fragili: una parola detta male, uno sguardo di troppo, una presenza che diventa insopportabile. Nelle puntate di Un posto al sole, in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio 2026 su Rai 3 alle 20.50, al centro della scena ci sarà Marina Giordano, sempre più divorata dalla gelosia per Greta Fournier. Un nervosismo che la porterà a un gesto pesante, destinato a lasciare il segno nel rapporto con Roberto Ferri.

Un posto al Sole, Marina sfida Greta: il gesto che può incrinare tutto con Roberto

La settimana si apre con Marina Giordano ormai al limite. La presenza di Greta Fournier accanto a Roberto Ferri non è più un fastidio da incassare con freddezza. Per Marina diventa una provocazione continua, resa ancora più dura da quell’aria di superiorità che lei legge nella rivale.

Lunedì 27 luglio la tensione esplode: la Giordano perde il controllo e compie un gesto plateale contro Greta, uno di quelli che a Un posto al sole raramente passano senza conseguenze. Non è solo uno scontro tra due donne forti, abituate a non fare un passo indietro. Il vero nodo è Roberto, di nuovo in mezzo a una guerra di nervi dove ogni parola può sembrare una presa di posizione.

Martedì 28 luglio, infatti, il comportamento di Marina rischia di aprire una crepa profonda con Ferri. La sua gelosia, invece di proteggerla, potrebbe lasciarla ancora più sola proprio quando avrebbe bisogno di lucidità. A metà settimana la situazione si fa ancora più delicata: la vicinanza tra Roberto e Greta spinge quest’ultima a fare un passo indietro.

Una scelta prudente, almeno in apparenza. Forse però arriva tardi, perché certi strappi non si misurano solo da ciò che accade, ma anche da quello che resta dopo. Marina non perde soltanto la pazienza: rischia di mettere in discussione il posto che credeva di avere accanto a Roberto.

Jimmy, Luca e Alberto: le altre crisi scuotono Palazzo Palladini

Accanto alla tensione tra Marina, Greta e Roberto, le puntate dal 27 al 31 luglio seguono anche altri fili narrativi destinati a pesare sugli equilibri familiari. Jimmy continua a vivere un momento complicato durante la vacanza in Calabria con Micaela. La madre, convinta di fare la cosa giusta, prova a spingerlo a stare meno con gli adulti e più con i coetanei. Ma non sarà così semplice.

Manuela e Niko attendono con ansia l’esito della valutazione dello psicologo, mentre l’apatia del ragazzo diventa sempre più difficile da liquidare come una normale chiusura adolescenziale. Venerdì 31 luglio sarà proprio un’iniziativa di Jimmy a mandare Micaela nel panico, mostrando una fragilità nel rapporto madre-figlio che non si risolve con una vacanza o con una decisione presa d’impulso.

Intanto Luca affronta una crisi diversa, più quotidiana e proprio per questo molto riconoscibile: un tentativo di truffa telefonica lo destabilizza e lo lascia in forte sconforto. Un passaggio piccolo solo in apparenza, perché racconta la paura concreta di sentirsi vulnerabili davanti a una voce sconosciuta al telefono, magari mentre si è in casa e si pensa di avere tutto sotto controllo. A dargli un po’ di respiro sarà una sorpresa alla Terrazza, capace di restituirgli, almeno per un momento, leggerezza e buonumore.

Sul fronte Alberto, invece, il pensiero resta fisso su Gianluca. Anche se il riavvicinamento tra Anna e sua madre sembra incoraggiarlo, l’avvocato non riesce a mettere da parte il bisogno di chiarire con il figlio. Un incontro casuale, nella puntata di venerdì, potrebbe offrirgli l’occasione che aspettava. Come spesso accade nella soap di Rai 3, le crisi più rumorose convivono con quelle vissute a bassa voce: mentre Marina rischia di travolgere tutto con un gesto impulsivo, gli altri cercano faticosamente di non perdere il filo dei propri legami.