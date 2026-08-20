Serie A, una nuova stagione sta per cominciare: quanto costa seguire la propria squadra del cuore in tv

La Serie A sta per cominciare: un’altra stagione all’insegna del calcio giocato scandirà le domeniche dell’utente medio e non solo. Quanto costa seguire la propria squadra del cuore in tv. Tutte le tariffe.

Un’altra stagione calcistica è ai blocchi di partenza. La Serie A sta per tornare e, con essa, weekend fatti di prestazioni, classifiche, pagelle ed esultanze. Classifiche, punti e piazzamenti. Ogni squadra deve fare i conti con le proprie possibilità e relative ambizioni. Ci sono le favorite e le sorprese stagionali. C’è tutto, per chi può permetterselo. Seguire la propria squadra del cuore ovunque, allo stadio, per alcuni è un lusso. Figurarsi in tv, ma nonostante tutto esistono migliaia di appassionati che fanno sacrifici e organizzano le proprie risorse pur di dedicarsi il weekend sul divano a tifare come se fosse l’ultimo baluardo di relax possibile.

Una passione, un costo. Quale? Quello delle paytv. Le televisioni a pagamento che, ormai anche tramite app, consentono di vedere le partite seguendo in totale completezza il campionato di Serie A. Successivamente arrivano, per chi tifa determinate squadre o semplicemente è appassionato dei grandi match, anche le coppe europee tra la musica della Champions League che risuona in alcuni stadi e quella di Europa e Conference League che riecheggia in altri. Il discorso, tuttavia, per le famiglie è sempre economico anche se di portata leggermente diversa.

La Serie A in tv

Il primo passo è il campionato. L’azienda che detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della massima serie è DAZN: impresa che, nello specifico, ha messo a punto tre piani tariffari differenti con relative sfumature di prezzo e contenuti. Si comincia con DAZN MyClubPass che offre tutte le partite della tua squadra, campionato, coppe nazionali e internazionali a soli 29,99 euro al mese. In alternativa c’è DAZN Full che permette di seguire tutta la Serie A, Serie B più i match di Europa League e altri sport. Il prezzo è di 36,99 euro al mese se l’intero importo annuale viene versato subito. Altrimenti la cifra è 46,99 euro al mese senza vincoli.

La differenza con il primo tipo di tariffa è sostanziale: in MyClubPass non sono inclusi i match di coppa e, poi, dal punto di vista formale, è possibile vedere le partite di una singola squadra. Il pacchetto Full, invece, consente la visione di tutti i campionati. Massima serie e cadetta sempre a disposizione, con relativi approfondimenti pre e post partita.

Quanto costa un abbonamento

In ultima istanza troviamo la tariffa Family che consente la visione, sempre con DAZN, di tutti i campionati ma è possibile vederli su due reti diverse. Mentre negli altri casi la condivisione degli schermi e dispositivi cambia: in Full non ci sono problemi di condivisione schermo fino a 4 dispositivi selezionati. Senza contare la trasmissione in simultanea con Sky, per chi ce l’ha. Arriviamo, quindi, a parlare delle offerte secondarie. Tariffe minori che offrono un servizio diverso deputato ugualmente alla visione dei match.

Nello specifico DAZN garantisce la tariffa Goal che abilita la visione di 3 partite di Serie A per ciascuna giornata, tutta la Serie B più la Liga Spagnola. A 13,99 euro al mese. Altrimenti c’è NOW che offre il pacchetto Pass Sport a 19,99 euro al mese con la visione di 3 partite di Serie A a giornata più tutta la Champions League e L’Europa League in aggiunta alla Premier League, la Formula Uno con tutti i circuiti e i collegamenti dalle piste e la MotoGP.

Le alternative in chiaro

Ultima ma non per importanza l’offerta sportiva di Sky che consente di avere le stesse 3 partite di NOW più tutta la Champions League. A 24,99 euro al mese per 6 mesi. La combinazione più completa per un tifoso medio include: DAZN Full annuale abbinato a NOW Pass Sport per un totale di 619 euro l’anno che equivalgono a 51 euro al mese. Questo è un calcolo generale basato su un’offerta standard, ma ciascuna situazione è diversa e cambia in base alle tariffe vigenti e alla disponibilità di ciascuno.

Una volta sottoscritto l’abbonamento, non resta che aspettare il fischio d’inizio. La situazione cambia ulteriormente per la Coppa Italia che, però, è visibile in chiaro – senza costi aggiuntivi – sulle reti Mediaset. Chi non può permettersi un abbonamento specifico può contare sugli highlights presenti all’interno di RaiPlay, disponibili al termine di ciascuna giornata, oppure dovrà attendere l’inizio di programmi dedicati come La Domenica Sportiva sulla Rai o SportMediaset dalle parti di Cologno Monzese. Il calcio giocato è un’impresa da gestire non solo per chi scende in campo.