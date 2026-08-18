Giovanni Pernice confermato a Ballando Con Le Stelle: l’annuncio social con Bianca Guaccero | VIDEO

Ballando Con Le Stelle sta creando aspettativa. I consueti annunci del programma stanno diventando un vero e proprio fenomeno social: non siamo ai livelli delle rivelazioni Sanremesi, con i partecipanti che immortalavano le loro reazioni al momento dell’annuncio, ma quasi. L’edizione numero 21 del programma sta diventando una continua scoperta: sono tante le novità a partire dal cast di ballerini eccellenti, già annunciati Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Alessandro Matri, Noemi Bocchi e Jimmy Ghione.

Tutti rigorosamente con teaser d’ordinanza che sui social ha creato commenti e interazioni. Un vero e proprio spot ironico che rivela al pubblico la loro presenza nel programma. Una pratica che non spetta solo e unicamente ai concorrenti in gara, ma anche agli insegnanti di turno. Milly Carlucci, infatti, ha assicurato che ci sarà un rinnovamento anche tra i ballerini che dovranno guidare in pista i vip. È già nota la presenza di un ex volto di Amici fra i tutor del programma. Anche in questo caso la conferma è arrivata tramite un video social, restando in tema di conferme e ritorni Giovanni Pernice ha fatto sapere di essere un nuovo punto fermo del programma.

Giovanni Pernice a Ballando Con Le Stelle

L’insegnante di ballo si è fatto notare nel 2024 con Bianca Guaccero: attrice e ballerina illustre in quell’edizione di Ballando, con cui successivamente è nato anche l’amore. Questo sentimento sbocciato in pista ha fatto battere il cuore anche ai fan e il maestro di ballo è diventato popolare persino a livello mediatico. Ora Pernice ha fatto un video sul proprio account Instagram dove annuncia di tornare a ballare per il programma di Rai1, insieme a lui Bianca Guaccero che però tiferà da casa.

Il video annuncio è molto divertente e dimostra come l’affiatamento tra i due non sia calato nonostante i mesi di unione sentimentale. Pernice attualmente è una conferma che catalizza l’interesse perchè gli occhi saranno puntati su di lui e la sua nuova ballerina illustre. Chi farà ballare quest’anno? Se lo stanno chiedendo in molti, nel frattempo la curiosità attorno al programma aumenta. Anche grazie ai social che stanno generando un hype non indifferente. Non resta, dunque, che attendere il prossimo annuncio.