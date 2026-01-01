Giovanni Pernice e Bianca Guaccero il labiale e le parole dette a microfono spento alla finale di Ballando

Una indiscrezione, scaturita da un labiale al termine del percorso a Ballando con le stelle. Ora è davvero ufficiale. Questo piccolo ma significativo scambio di battute non ha fatto che confermare ciò che ormai sembra certo: ecco il futuro tra Giovanni Pernice e Bianca Guaccero.

Giovanni Pernice e Bianca Guaccero hanno finalmente confermato quello che i fan sospettavano da tempo. A dare l’annuncio è stata proprio Bianca Guaccero, durante la puntata finale di Ballando con le Stelle, seppur a microfono spento. Un momento spontaneo che ha subito fatto il giro dei social e delle testate, rivelando una verità che ormai non ha più bisogno di essere nascosta.

Il labiale che conferma tutto

Il ballerino siciliano, che quest’anno è stato protagonista dello show al fianco di Francesca Fialdini, ha visto sfumare per pochi punti la vittoria finale, cedendo il passo al duo Andrea Delogu e Nikita Perotti. Tuttavia, sul piano personale, la sua “vittoria” è già stata conquistata: l’amore per Bianca Guaccero, che con lui ha condiviso la passione per la danza nello scorso anno, è più forte che mai. Nonostante il rammarico per il secondo posto, il vero trionfo di Giovanni Pernice sembra essere proprio nel cuore della conduttrice. I due, infatti, si sposeranno.

Bianca e Giovanni si sono conosciuti proprio grazie a Ballando con le Stelle, dove lui l’anno scorso l’ha accompagnata in un percorso che li ha portati a vincere insieme, creando una forte alchimia non solo sul palco, ma anche nella vita privata. La passione per la danza è diventata il terreno fertile per un amore che ha conquistato anche il pubblico, portando i due a essere inseparabili da allora. La loro intesa è palpabile ogni volta che parlano l’uno dell’altra, e non sono mancate le voci su un matrimonio imminente, già alimentato da alcuni dettagli che lasciavano presagire un possibile anello all’orizzonte.

Nel corso della finale dello show, durante un momento di pausa mentre Francesca Fialdini si cambiava, Milly Carlucci ha scherzato con Giovanni Pernice, commentando sulla sua prontezza e puntualità: “Sei un uomo da sposare!”. E senza pensarci due volte, Giovanni ha risposto con un sorriso: “Chiedi a Bianca”. Immediata è arrivata la reazione di Bianca, che, inquadrata mentre seguiva la gara tra i vari concorrenti, ha risposto con un deciso “Lo faremo! Lo faremo!”, annuendo con convinzione. Una risposta che non lascia spazio a dubbi: il matrimonio è già stato deciso, anche se la proposta ufficiale non è avvenuta davanti alle telecamere.