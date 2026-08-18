Striscia La Notizia, quel che resta di un’epoca televisiva: da Jimmy Ghione a Valerio Staffelli, cosa succederà ai volti storici della trasmissione

Striscia La Notizia non sarà più in palinsesto su Canale 5. La trasmissione di Antonio Ricci chiude i battenti dopo 38 anni di onorato servizio. Il noto tg satirico ha fatto la storia, ora lascia il posto alle novità più attinenti all’epoca in corso. Il programma di Ricci ha, per quasi quattro decadi, descritto l’Italia e i suoi cambiamenti attraverso servizi, tormentoni e figure che avrebbero fatto la differenza dentro e fuori quelli che un tempo (non ancora troppo lontano) venivano definiti rotocalchi. Il calciatore e la velina, per passare ad altri riferimenti simili, tra costume, cronaca rosa e società.

Striscia La Notizia non è stato solo un fenomeno televisivo, ma con gli anni è diventato un catalizzatore sociale fino a esaurirsi definitivamente. Un ultimo esperimento televisivo, lo scorso anno, quando il format è approdato in prima serata per alcune settimane. Tentativo maldestro di recuperare qualcosa che, probabilmente, aveva già esaurito la propria vis mediatica. È tempo di guardare avanti e, in quella trasmissione, ci sono diversi volti noti che dovranno trovare una nuova collocazione televisiva.

Striscia La Notizia chiude i battenti

L’esempio calzante, in queste settimane, è proprio quello di Jimmy Ghione: lo storico inviato di Striscia La Notizia, dal prossimo anno, sarà alla corte di Milly Carlucci. Da Mediaset a Rai. Un passaggio importante per approdare alla pista da ballo di Ballando Con Le Stelle. Cambia tutto, anche i programmi di appartenenza. Poi c’è Enzo Iacchetti, detto Enzino, che è uno dei conduttori del tg satirico. Ormai si deve dire è stato, perchè l’uomo – che ha sempre fatto dell’arte scenica un valore aggiunto – ora è tornato a fare teatro con più assiduità. Diversi gli spettacoli in corso, ma non solo: la televisione gli ha riservato grandi sorprese.

Recentemente infatti Enzo Iacchetti è diventato uno degli opinionisti più certati da Mediaset e Warner Bros Discovery. Il motivo sono le sue posizioni riguardanti i conflitti che stanno avvenendo in Palestina e non solo. Iacchetti si è sempre schierato in maniera lucida e la sua visione della questione interessa molto gli addetti ai lavori perché crea dibattito e divisione. Insomma Enzo Iacchetti continua, in un’altra veste, a essere protagonista del piccolo schermo. Ezio Greggio, invece, il pilastro della trasmissione di Ricci, torna a occuparsi (anche se non ha mai smesso) del cinema a tempo pieno.

Cosa faranno i volti storici del programma

Il noto conduttore, infatti, per molto tempo è stato fra i produttori cinematografici più cercati a livello internazionale. Ora è presenza di spicco nel mondo della settima arte, anche grazie alla Direzione Artistica di alcuni festival piuttosto rinomati. Uno su tutti: il Festival del Cinema di Montecarlo che si tiene ogni anno a Novembre. Un altro rappresentante conosciuto del tg satirico è Valerio Staffelli: il noto inviato di Striscia La Notizia, deputato alla consegna del Tapiro D’Oro.

I servizi di Staffelli sono passati alla storia per evoluzioni rocambolesche e anche per qualche reazione scomposta da parte delle “vittime” del tg satirico: non tutti sono stati felici di ricevere il Tapiro. Ora Staffelli tornerà a tempo pieno a svolgere la propria attività di giornalista: ha sempre lavorato presso testate online e cartacee, poi è anche scrittore e conduttore radiofonico. Diversi programmi radio, infatti, portano la sua firma. Una passione che è diventata, nel tempo, di famiglia: Rebecca Staffelli, infatti, è una nota speaker nell’etere radiofonico contemporaneo.

Attualmente lavora a R101, emittente radiofonica del gruppo Mediaset e saltuariamente ricopre il ruolo di opinionista per le reti televisive dell’azienda di Cologno Monzese. Striscia La Notizia, poi, ha dato il via a nuove figure televisive: pensiamo a Pinuccio (all’anagrafe Alessio Giannone) che ha cominciato come inviato per la trasmissione di Antonio Ricci e poi è approdato in altri lidi televisivi. Nel passato recente lo abbiamo visto a La7 con i suoi servizi e una sorta di inchieste che spaziavano tra politica e attualità.

L’epopea delle veline

Impossibile non ricordare, poi, le veline: numerosi i volti femminili che sono passati dal bancone di Striscia. Da Melissa Satta a Maddalena Corvaglia, fino a Elisabetta Canalis. Oggi sono tutte presenze illustri nel mondo della moda e della televisione. Recentemente Canalis ha ripreso a lavorare con Maria De Filippi, restando quindi sempre a Mediaset, come conduttrice della trasmissione Tu Sì Que Vales prendendo il posto della ballerina Giulia Stabile accanto a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Il tg satirico di Antonio Ricci chiude, ma la sua influenza a livello mediatico resta. Un’eredità diffusa all’interno del palinsesto televisivo in diverse forme che lascia ugualmente un segno nella modernità del piccolo schermo. Striscia La Notizia può fare a meno della tv, ma la tv non può fare a meno di Striscia La Notizia. Un’equazione che vale un’epoca.