Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci pesca il “jolly” da Amici: Leonardo Lini entra nel team del programma

Ballando Con Le Stelle, per la 21°edizione del programma, continua a regalare sorprese ai fan. Dopo l’annuncio di 4 concorrenti diversi e particolarmente importanti – Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi e Noemi Bocchi – è il momento di rinfoltire il team di maestri da ballo. Per questo viene selezionato Leonardo Lini. Un nome, una garanzia. Lo conferma il cronista Gabriele Parpiglia. Il ballerino, come scrive il noto cronista nella sua newsletter, arriva dalla scuola di Amici. In passato, infatti, ha partecipato al talent show condotto da Maria De Filippi e principale competitor del programma Rai.

Lini era entrato nelle grazie di Alessandra Celentano, che lo scelse all’interno del programma. Il ragazzo ha fatto strada dopo il programma di Canale 5 e ha saputo farsi apprezzare anche in contesti internazionali: primo ballerino e non solo con un bagaglio televisivo importante alle spalle. Ballando Con Le Stelle, poi, non è proprio una novità per Lini dato che è volato in Irlanda per partecipare alla versione internazionale del programma. Ora torna in Italia per approdare alla corte di Milly Carlucci.

Leonardo Lini nel team di Ballando Con Le Stelle

Un intreccio non da poco che assicura lustro e curiosità al programma, felicità anche da parte della famiglia del ragazzo. All’interno del format targato Ballandi Entertainment c’è anche Giada Lini: la donna è maestra di ballo per Milly Carlucci da ormai 5 anni, ha accompagnato all’interno del programma personalità del calibro di Giovanni Terzi, Alan Friedman, Gabriel Garko e Fabio Fognini. La sorella di Leonardo, quindi, è già un volto noto del programma e promette di creare un’alchimia particolare con il fratello che avrà importanti responsabilità come nella miglior tradizione del programma.

Le sorprese, tuttavia, non sono finite. Si aspetta ancora di conoscere il dettaglio più importante e per certi versi più influente in termini di Share: la composizione della nuova giuria. Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino hanno preso altre strade, ora dovranno essere sostituiti con nomi all’altezza. Il paragone, televisivamente parlando, sarà inevitabile. I due ex volti del programma di Raiuno assicuravano un ritmo, anche sul piano dialettico, al programma.

Le sorprese non sono finite

I loro interventi, nel corso della trasmissione, erano celebri anche grazie a qualche frecciatina ai componenti del cast. A tal proposito, nei prossimi giorni saranno annunciati anche gli altri componenti della squadra di ballerini eccellenti che saranno affiancati da maestri pronti e preparati. Lini docet. Le sorprese, per l’edizione numero 21 di Ballando Con Le Stelle, non sono ancora finite. Intanto l’allestimento per il nuovo studio di Saxa Rubra è quasi al completo, ma non sarà l’unico cambiamento del programma: un format destinato a rinnovarsi nell’intento di dar vita a una cavalcata televisiva fatta di Auditel e colpi di scena.