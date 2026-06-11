Il Paradiso delle Signore 11 torna su Rai 1: ecco la data ufficiale del debutto a settembre 2026 e le prime anticipazioni sui misteri di Odile e il futuro di Rosa e Marcello.

Ma quando torna Il Paradiso delle Signore? Gli spoiler (inaspettati) e le rivoluzioni nel cast

Per gli appassionati delle trame vintage e degli amori all’ombra della Milano degli anni Sessanta, la nostalgia estiva ha già le settimane contate. Le saracinesche del magazzino più amato della televisione italiana si sono abbassate lo scorso 22 maggio, lasciando il pubblico con il fiato sospeso dopo un finale di stagione a dir poco elettrizzante.

La buona notizia è che i vertici di Viale Mazzini non hanno alcuna intenzione di lasciare orfani i telespettatori per troppo tempo: la macchina produttiva della soap-kolossal è già ripartita a pieno ritmo per confezionare l’undicesimo capitolo.

Il pomeriggio della rete ammiraglia, attualmente rimodellato con le versioni extralarge dei talk di Caterina Balivo e Alberto Matano, si prepara dunque a riaccogliere la sua punta di diamante subito dopo le vacanze. La macchina del tempo della Rai è pronta a riaccendersi il prossimo 7 settembre 2026, data che segnerà il debutto ufficiale dei nuovi episodi.

Amori in bilico e l’ombra del mistero: dove eravamo rimasti

Le nuove sceneggiature dovranno inevitabilmente sciogliere i nodi gordiani lasciati intrecciati a maggio. Gli occhi dei fan sono tutti puntati sul destino di Rosa, reduce da un drammatico calvario clinico in cui ha rischiato la vita e l’uso di una gamba.

Al suo capezzale si è consumata la svolta: la vicinanza costante di Marcello e quel flebile movimento della mano hanno riacceso le speranze non solo dei medici, ma anche di chi sogna un futuro di coppia per i due, ormai liberi dai fantasmi del passato.

Un idillio che ha incassato persino l’inaspettata tregua da parte di Adelaide. La Contessa, deposto l’orgoglio aristocratico, ha fatto visita alla ragazza in ospedale per poi confessare a Umberto Guarnieri un profondo senso di liberazione.

Ma le sorprese sentimentali non finiscono qui, perché l’attenzione si sposterà prepotentemente anche sulla Galleria, teatro del bacio mozzafiato tra Odile e Matteo. Una promessa d’amore nata tra mille dubbi e che in autunno dovrà fare i conti con la realtà, soprattutto a causa di un fitto mistero legato alla vera paternità della ragazza che promette di agitare le acque a Villa Guarnieri.

Rivoluzioni nel cast: chi parte e chi resta a Milano

La riapertura del set porterà con sé anche una parziale redistribuzione delle geometrie nel cast. Se da un lato l’Africa chiama Irene e Johnny, pronti a una svolta radicale lontano dalle nebbie milanesi, la stabilità della soap sarà garantita dalla permanenza all’ombra del Duomo di Marta ed Enrico, il cui sodalizio appare ormai inscindibile.

Le porte girevoli della produzione vedranno inoltre la riconferma di colonne portanti come Ciro e Concetta Puglisi, pronti a fare da scudo alle nuove tempeste familiari, mentre per Rosa Camilli si prospetta una stagione di transizione, con un minutaggio complessivo ridotto rispetto al passato pur mantenendo la sua presenza nelle dinamiche del magazzino. La macchina dei sogni di Rai 1 è pronta a tornare: l’appuntamento è fissato per l’inizio di settembre.