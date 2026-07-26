Carlo Lucarelli riaccende “Blu Notte”: i misteri dimenticati tornano in prima serata

Carlo Lucarelli riaccende Blu Notte e riporta i misteri dimenticati in prima serata su Rai 3. La nuova stagione partirà il 19 settembre 2026, prodotta da Rai Cultura con Ruvido e realizzata a Torino. Al centro, dodici casi della cronaca italiana rimasti ai margini, storie ancora segnate da domande senza risposta.

Blu Notte torna su Rai 3 dopo quattordici anni

A quattordici anni dall’ultima edizione, Blu Notte – Misteri dimenticati riparte con sei puntate e con la voce che ne ha fatto un marchio: quella di Carlo Lucarelli, scrittore, autore televisivo e narratore di cronaca nera. La nuova serie, in onda su Rai 3, riprende il filo di un programma che per anni ha unito racconto, inchiesta e memoria civile, senza correre dietro al clamore del momento.

La lavorazione si è spostata a Torino, una novità per la trasmissione. Il passo, però, resta quello di sempre: una storia per volta, documenti, testimonianze, passaggi investigativi, zone d’ombra. “Sono molto contento di riprendere questo programma perché avevo voglia di raccontare ancora storie di misteri e di crimini, con tante sfumature”, ha spiegato Lucarelli presentando il ritorno in tv. Poi ha aggiunto, quasi a fissare il metodo: “Attraversiamo tutti i generi: il giallo classico, il noir, il thriller. Abbiamo tanti casi poco conosciuti ed è proprio questo il bello”.

Dodici casi italiani, tra delitti irrisolti e piste lasciate a metà

La nuova stagione di Blu Notte racconterà dodici casi italiani. Non vicende scelte perché oggi occupano il dibattito pubblico, ma storie forti, ancora aperte, con interrogativi che resistono al tempo.

Tra i casi annunciati c’è l’omicidio di Angelo Fabbri, studente del Dams ucciso a Bologna nel 1983: una vicenda che riporta alla città universitaria degli anni Ottanta, ai suoi ambienti culturali, alle sue ombre.

Spazio anche alla gang dei marsigliesi e a una serie di delitti avvenuti tra gli anni Ottanta e Novanta nel Modenese, episodi che, secondo le ricostruzioni richiamate dagli autori, potrebbero essere legati all’azione di un possibile serial killer. Torna anche la storia di Antonella Di Verro, già affrontata in passato dal programma. Lucarelli ha chiarito che non si tratta di una riapertura legata a novità investigative, ma di un nuovo sguardo: “Non perché siano emersi elementi nuovi, ma perché oggi abbiamo un taglio diverso che ci permette di approfondire aspetti che allora non avevamo sviluppato”.

Resta fuori, invece, il caso Garlasco. Una scelta precisa. “Mi piacerebbe raccontarlo fra vent’anni, quando si potrà fare il punto su tutto quello che sappiamo”, ha detto il conduttore. “Oggi è ancora cronaca, è una vicenda in continua evoluzione ed è giusto che se ne occupino i programmi di attualità e i talk show”.

Il metodo Lucarelli: fatti, documenti e confronto con gli esperti

Il cuore di Blu Notte – Misteri dimenticati resta quello che il pubblico conosce: una narrazione asciutta, costruita sui fatti, e un confronto finale con chi quei fatti può leggerli con strumenti tecnici.

Accanto a Carlo Lucarelli ci saranno Silio Bozzi, già dirigente della Polizia scientifica, la psicologa forense e criminologa Margherita Carlini e il medico legale Mirella Gherardi. Non semplici presenze in studio, ma interlocutori veri.

Alla fine di ogni racconto, il programma si fermerà a rimettere in fila dettagli, possibili moventi, errori, tracce mancate, punti rimasti sospesi. “Ci fermiamo a ragionare su quello che abbiamo raccontato. È una tradizione del programma che volevo recuperare”, ha confidato Lucarelli.

La formula prende le distanze dal ritmo veloce del true crime di oggi, dove spesso un caso viene bruciato in pochi giorni tra podcast, clip e discussioni sui social. Qui il tempo è un altro. Più lento, più controllato. Più televisivo, nel senso classico: una stanza, una voce, materiali d’archivio e domande che non cercano scorciatoie.

Il true crime sceglie la memoria, non la corsa all’attualità

Il ritorno di Blu Notte arriva mentre il true crime è diventato un linguaggio abituale per piattaforme digitali, podcast e documentari a puntate. Lucarelli, però, non sembra interessato a inseguire le mode. Rivendica piuttosto una continuità. “Io so fare questo mestiere in un modo solo, quello che ho sempre fatto”, ha detto. Ha riconosciuto che, nel frattempo, il racconto del crimine si è allargato: “Oggi ci sono tanti modi diversi di raccontare queste vicende e li seguo volentieri”.

Secondo il conduttore, non sono cambiati davvero i motivi per cui si uccide. È cambiato il modo in cui la società legge quei gesti. Parole come femminicidio e stalking, un tempo lontane dal linguaggio comune, oggi aiutano a capire dinamiche che per anni sono state raccontate con categorie più povere. Anche le indagini sono cambiate: cellulari, telecamere, banche dati e tecniche forensi permettono di risolvere molti casi più in fretta.

Blu Notte, invece, sceglie spesso le storie rimaste indietro. Non per nostalgia del mistero, ma per bisogno di capire. “Non è una passione per il delitto”, ha spiegato Lucarelli. “Quello che continua ad affascinare è il mistero, il bisogno di capire ciò che ancora non ha trovato una spiegazione”.