Milly Carlucci rompe il silenzio: l’addio della Lucarelli e la verità sul nuovo Ballando con le stelle

Un’era televisiva si chiude ufficialmente nel sabato sera di Rai 1. Dopo un decennio trascorso dietro il bancone dei giudici più temuti del piccolo schermo, Selvaggia Lucarelli abbandona Ballando con le stelle.

A confermare una delle indiscrezioni più clamorose della stagione è stata la stessa Milly Carlucci, intervenuta a Roma a margine di un evento istituzionale al Ministero della Cultura. La conduttrice ha liquidato i rumors spiegando che la giornalista ha scelto di intraprendere un percorso professionale differente, sottolineando come la separazione sia avvenuta in un clima di assoluta serenità e affetto reciproco.

Terremoto a Ballando con le Stelle

L’uscita di scena della giurata più divisiva dello show apre inevitabilmente la caccia al sostituto, alimentando le voci che vorrebbero Barbara d’Urso pronta a subentrare nel cast. Al momento, però, la padrona di casa frena gli entusiasmi e preferisce non dare il via al classico “toto-giuria”.

La priorità assoluta della produzione in questa fase iniziale è la chiusura del cast dei concorrenti, mentre la composizione della commissione tecnica verrà valutata con attenzione nel corso dei mesi estivi, per arrivare a una decisione definitiva soltanto a settembre.

L’obiettivo resta quello di rinnovare parzialmente la squadra senza perdere la forte connessione con l’attualità, escludendo per ora anche i ritorni nostalgici a tempo pieno come quello ipotizzato da Raimondo Todaro.

La prossima edizione del talent show non sarà segnata soltanto dal cambio dei volti, ma anche da una storica svolta logistica. Dopo ventuno edizioni, lo spettacolo abbandonerà definitivamente il celebre e storico studio del Foro Italico per trasferirsi nei centri di produzione Rai di Saxa Rubra.

Per Milly Carlucci questo trasloco rappresenta uno stimolo importante, una sorta di “cambio di casa” professionale che costringerà l’intero gruppo di lavoro a fare un inventario di ciò che serve davvero per rinfrescare un format così longevo, capace ancora oggi di resistere alla frammentazione del pubblico televisivo moderno.