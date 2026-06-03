Forbidden Fruit, anticipazioni 4 giugno: il ricatto di Sahika e il tormento interiore di Yildiz
Anticipazioni Forbidden Fruit 4 giugno: Sahika si vendica e svela il segreto delle quote a Kaya, mettendo in crisi il matrimonio con Ender. Yildiz ama Kerim?
La quarta stagione di Forbidden Fruit continua a regalare colpi di scena mozzafiato, muovendosi su un terreno instabile fatto di vendette incrociate e passioni travolgenti.
La puntata in onda giovedì 4 giugno alle 14:20 su Canale 5 promette di essere cruciale, focalizzandosi su due nodi narrativi pronti a esplodere e a cambiare per sempre i rapporti tra i protagonisti.
Il matrimonio di Ender in crisi e il bivio sentimentale di Yildiz
Il primo grande scossone della puntata riguarderà la spietata guerra di potere tra Sahika ed Ender. Determinata a rispondere al fuoco dopo le pesanti accuse ricevute, Sahika deciderà di sferrare un attacco letale proprio contro la sua storica rivale.
La donna userà un’informazione riservata e altamente compromettente, rivelando a Kaya la verità nascosta dietro la gestione delle quote societarie di Ender. Questa confessione mirata non destabilizzerà soltanto gli assetti aziendali, ma colpirà dritto al cuore il matrimonio tra Kaya ed Ender, innescando una crisi profonda e immediata che rischia di compromettere definitivamente la fiducia tra i coniugi.
Sul fronte opposto, i riflettori si accenderanno sul dramma interiore di Yildiz. Dopo il caos generato dal drammatico rapimento di Zehra durante la festa di fidanzamento, la donna si troverà a dover fare i conti con i propri sentimenti.
Yildiz arriverà finalmente ad ammettere l’innegabile: il suo cuore batte per Kerim. Questa consapevolezza renderà ancora più insostenibile la situazione in cui si trova, dato che l’ex marito Halit, forte della sua ritrovata ricchezza, continuerà a pressarla incessantemente affinché torni a vivere con lui.
Divisa tra la novità di un amore sincero per Kerim e il peso del passato impersonato da Halit, Yildiz dovrà decidere se cedere alle vecchie abitudini o rischiare tutto per la propria felicità.