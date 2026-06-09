Gran finale per diMartedì: Giovanni Floris chiude la stagione tra rincari, scossoni politici e verdetti delle urne

Il martedì sera televisivo si congeda dal suo pubblico con l’appuntamento più atteso della stagione dell’infotainment. Questa sera, martedì 9 giugno 2026 alle ore 21:15, i riflettori di La7 si accendono sull’ultima puntata di diMartedì, il talk-show politico ed economico guidato da Giovanni Floris.

Sarà un ultimo atto denso di nodi cruciali, un bilancio d’inizio estate che mette a fuoco i fronti caldi della politica interna e le pesanti incognite che gravano sulla stabilità finanziaria del Paese.

L’allarme economia e i tormenti della maggioranza

Al centro del dibattito della serata c’è la stretta economica che rischia di gravare pesantemente sui bilanci familiari e aziendali. Sotto la lente dei giornalisti e degli analisti in studio finirà la decisione del governo Meloni di ridurre al minimo i margini degli sconti sulle accise dei carburanti.

Una scelta che si incrocia pericolosamente con il ritorno di pesanti tensioni internazionali, tra raid aerei e attacchi missilistici in Medio Oriente. Un mix esplosivo che rischia di alimentare ulteriormente una spirale inflazionistica già in preoccupante crescita, minacciando direttamente il potere d’acquisto dei cittadini e la competitività delle imprese.

Ma le preoccupazioni per l’esecutivo non arrivano solo dai mercati. Floris accenderà i riflettori sulle fibrillazioni interne al centrodestra, scosso dall’ascesa nei sondaggi del movimento di ultradestra guidato dal generale Vannacci.

Una crescita costante che, stando alle rilevazioni, potrebbe trasformare questa nuova forza politica in un vero e proprio ago della bilancia in vista delle prossime elezioni politiche, ridisegnando gli equilibri di potere della maggioranza.

Il verdetto del voto locale e gli ospiti in studio

La puntata offrirà inoltre un’analisi dettagliata della mappa politica uscita dalle urne delle ultime ore. Spazio ai risultati definitivi dei ballottaggi che hanno decretato i nuovi sindaci in molti capoluoghi di provincia italiani, da Nord a Sud, ma anche ai dati del primo turno che ha visto al voto numerosi comuni della Sardegna.

Si tratta di un test sul campo fondamentale per i leader nazionali, utile a misurare lo stato di salute reale dei partiti e la tenuta delle coalizioni al di là dei sondaggi teorici.

A commentare questo scenario complesso ci saranno due firme d’eccezione della politica e del giornalismo italiano, spesso su posizioni diametralmente opposte: Marco Travaglio e Walter Veltroni.

I momenti di alleggerimento e satira saranno garantiti dalla consueta copertina firmata da Luca e Paolo. Infine, l’atmosfera musicale in studio che accompagnerà i titoli di coda e la sigla Sixteen Tons sarà affidata alla voce della cantautrice Emma Nolde.