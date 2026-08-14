Pechino Express slitta a novembre: Sky cambia l’agenda delle registrazioni, c’è lo zampino di Costantino

Pechino Express riparte, o meglio: non si è mai fermato. La trasmissione ha sempre registrato ottimi ascolti. Sin dai tempi della Rai, poi il format è passato a Sky e la musica non è cambiata. Anzi, la PayTv avendo anche un canale in chiaro (Tv8) è riuscita negli anni ad agevolare gli appassionati riportando gli appartenenti alla generalista, coloro che non posseggono abbonamenti, sulla rotta giusta. Insomma Pechino (come viene sinteticamente chiamato) funziona sia in chiaro che in abbonamento.

Per questo squadra che vince non si cambia: men che meno presentatore. Costantino della Gherardesca è un punto fermo della trasmissione, per non dire il fulcro. Senza di lui, la trasmissione non si fa. Per questa ragione, Pechino Express è stato messo in stand-by. La prossima edizione del programma ci sarà, ma con qualche ritardo sulla tabella di marcia.

Pechino Express, le registrazioni slittano a novembre

Il motivo, come svela il cronista Gabriele Parpiglia su Quotidiano Nazionale e all’interno della sua newsletter, riguarda le condizioni di salute del conduttore. Costantino della Gherardesca è indisponibile per motivi personali, deve recuperare da un problema di salute. Nulla di grave, assicura Parpiglia, ma niente viene svelato per motivi di privacy e discrezione.

L’assenza da parte del presentatore ai palinsesti Sky avrebbe dovuto essere già un primo indizio, dato che Costantino sta diventando sempre più un volto simbolo dell’emittente. Anche grazie alla presenza in Quattro Matrimoni. Programma che prosegue la sua cavalcata, anche in estate le repliche danno soddisfazione sul piano dello Share.

Direzione Sudamerica

Le soddisfazioni, restando in tema, non finiranno grazie a Pechino Express: il programma scalda i motori e attende il pieno recupero del suo timoniere. A novembre cominceranno le registrazioni, il format vola in Sudamerica verso nuove rotte e alla scoperta di paesaggi inediti con qualche certezza.

C’è già una linea editoriale precisa per quanto riguarda le selezioni del cast: servono nomi importanti, i rumors – confermati dal cronista Parpiglia – parlano di una coppia proveniente da MasterChef e un altro paio di presenze legate al programma di Fabio Fazio. Lo scorso anno c’erano Gli Spassusi, coppia composta da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Il secondo è presenza fissa al Tavolo di Che Tempo Che Fa, pronto a sbarcare in prima serata da ottobre prossimo.

Sky strizza l’occhio a Warner Bros Discovery

Quindi per capire chi approderà al reality on the targato Sky basterà guardare Il Tavolo su Nove. Se qualcuno dei volti noti sarà assente da novembre in poi, il motivo potrà essere soltanto uno. Costantino ha chiamato e c’è chi ha risposto presente. Poi, restando in ambito di interrogativi da risolvere, c’è la questione invitati: anche in questo caso, sono al vaglio nomi importanti in grado di spostare gli equilibri.

Tutto è in divenire, è lecito quindi aspettarsi un colpo alla Guido Meda come nella passata edizione. Insomma, Pechino Express si ferma ai box ma solo per ripartire di slancio con un’edizione completamente rinnovata che vedrà comunque al centro di tutto Costantino della Gherardesca. Non resta altro che aspettare la prossima fermata.