Costantino Della Gherardesca sarà la voce narrante della quinta edizione di Quattro Matrimoni in Italia, il programma basato sul format inglese Four Weddings, di cui l’ultima edizione italiana andò in onda nel 2017.

Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia, ha rivelato la novità, parlando della nuova edizione di Pechino Express, diventato un format Sky con il titolo di Pekin Express, che vedrà alla conduzione sempre Costantino Della Gherardesca. Di seguito, trovate le dichiarazioni concesse a Il Corriere della Sera:

Pekin Express, lo accogliamo nei nostri grandi show, assieme a Costantino della Gherardesca, che farà anche Quattro Matrimoni. Su Pekin Express, non posso dire molto, ma una cosa sì: il viaggio sarà in Medio Oriente.

Quattro Matrimoni in Italia: la storia del programma

Quattro Matrimoni in Italia è stato uno dei format più conosciuti di Fox Life, il canale tematico edito da Fox Networks Group Italy che ha chiuso definitivamente i battenti il 1° luglio 2020.

Dal 2014 al 2017, sono andate in onda quattro edizioni del programma. L’ultima, come scritto in apertura, andata in onda nel 2017 ha visto La Pina nel ruolo di voce narrante.

Quattro Matrimoni è stato ripetutamente replicato anche in chiaro, durante il daytime, su Tv8.

Da ricordare anche una puntata pilota di un altro programma basato, però, sul medesimo format, dal titolo Matrimoni all’italiana, condotto da Emanuela Folliero e andato in onda su Rete 4 nel lontano 2011.

Nel programma, quattro spose si sfidano nel giorno del loro matrimonio. Ogni sposa è chiamata a giudicare ogni aspetto delle nozze delle loro rivali: location, pranzo, abito e presentazione generale.

Al termine di ogni puntata, le spose si riuniscono in un castello dove la sposa vincitrice riceverà il premio in palio (una romantica luna di miele in una location da sogno) direttamente da suo marito, giunto sul posto con una limousine.

Nella quarta e ultima edizione sono andate in onda anche puntate speciali, con gli sposi a gareggiare al posto delle spose o con le coppie a gareggiare tra loro.

Un altro collegamento tra Quattro Matrimoni in Italia e Pechino Express è rappresentato da Antonella Ventura, concorrente della terza edizione dell’adventure-game all’epoca in onda su Rai 2, insieme alla make up designer Angelina. Nel 2013, Antonella Ventura vinse una puntata di Quattro Matrimoni in Italia.