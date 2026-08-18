Palio di Siena dell’Assunta 2026: orario, tv, Contrade e protagonisti della corsa del 18 agosto

Il Palio di Siena dell’Assunta 2026 si corre oggi, martedì 18 agosto, in Piazza del Campo. Dieci Contrade tornano al canape dopo due rinvii per pioggia, con in palio il Drappellone e una vigilia diventata più lunga del previsto.

La Carriera, fissata in un primo momento per domenica 16 agosto e poi rinviata anche lunedì, è attesa alle 19. La città, però, è in moto già dal primo pomeriggio. Gli occhi sono tutti sul tufo, sui cavalli, sui fantini. E, dopo giorni difficili, anche sul cielo.

Dopo due rinvii per pioggia, Piazza del Campo è pronta alla Carriera

A Siena il Palio dell’Assunta non è mai solo una corsa. È rito, appartenenza, memoria. Ma anche nervi tesi, regole antiche e attese che pesano. Quest’anno il maltempo ha cambiato i piani e ha costretto a rinviare due volte la Carriera: prima domenica 16 agosto, giorno tradizionale della corsa dedicata all’Assunta, poi ancora lunedì, quando la pioggia ha imposto prudenza sulla pista di Piazza del Campo.

Come comunicato dal Comune di Siena, il recupero è fissato per oggi, 18 agosto, con il normale cerimoniale prima dell’ingresso dei cavalli. In piazza, tra i contradaioli, si sente quella miscela tutta senese di pazienza e tensione. «Ora basta acqua, facciamolo correre», ha confidato un senese nei pressi di via di Città, mentre le transenne erano presidiate già dalla tarda mattinata.

Mortaretti, pista libera e Corteo storico: il programma del Palio

Il programma del Palio di Siena oggi segue tempi precisi, scanditi da segnali che in città conoscono tutti. Alle 15 è previsto il primo sparo del mortaretto. Alle 15.30 arriva il secondo preavviso. Poi, alle 16.10, comincia lo sgombero della pista, passaggio necessario per liberare l’anello di tufo e completare gli ultimi preparativi. Alle 16.45 entra il drappello dei Carabinieri a cavallo, con la tradizionale carica che apre la parte più solenne del pomeriggio. Alle 16.50 è il momento del Corteo storico in Piazza del Campo: monturati, alfieri, tamburini e rappresentanti delle istituzioni accompagnano la città verso la corsa. Alle 19, infine, i cavalli usciranno dal Cortile del Podestà per raggiungere il canape. Da lì in poi tutto può fermarsi per minuti. Oppure cambiare in un istante.

Palio in diretta su La7 e in streaming: l’orario della corsa

La diretta tv del Palio di Siena sarà trasmessa in chiaro su La7, che seguirà l’evento in esclusiva televisiva. La Carriera si potrà vedere anche in streaming sulla piattaforma web dell’emittente. L’orario indicato per la corsa è quello delle 19, ma chi conosce il Palio sa bene che il via dipende dalla mossa, dall’allineamento dei cavalli e dalla gestione del canape. Basta poco: un cavallo che si gira, una Contrada che cerca posizione, un’attesa più lunga del previsto.

La trasmissione permetterà di seguire non solo i tre giri sul tufo, ma anche le fasi prima della partenza, decisive per capire clima, tensioni e mosse dei fantini. Per chi lo guarderà da casa, meglio collegarsi prima dell’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà. Perché il Palio non comincia davvero al via. Comincia quando la piazza cambia respiro.

Le dieci Contrade al canape e Scompiglio di nuovo con la Chiocciola

A contendersi il Drappellone dell’Assunta 2026, firmato dall’artista romena Teodora Axente, saranno dieci Contrade: Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice, Torre, Aquila, Onda e Giraffa. Come sempre, la corsa si deciderà in tre giri di Piazza del Campo, con passaggi delicatissimi alla curva di San Martino e al Casato, dove contano tecnica, sangue freddo e anche fortuna.

Tra i nomi più attesi c’è Jonatan Bartoletti, detto Scompiglio, che torna al canape dopo aver saltato il Palio di luglio. Per lui sarà la carriera numero 34.

La Chiocciola gli ha affidato il cavallo Arestetulesu, con un obiettivo chiaro: interrompere un’attesa che dura dall’agosto del 1999, ultima vittoria della Contrada di San Marco. Ventisette anni senza festa. A Siena non è un dettaglio. Bartoletti vestirà per la sesta volta i colori della Chiocciola, segno di una fiducia forte in un fantino esperto, abituato a corse tese e tutt’altro che lineari.

«Conta arrivare pronti alla mossa», ripete chi vive la Contrada dall’interno. Il resto, in Piazza, lo decidono cavallo, coraggio e pochi secondi.