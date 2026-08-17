Affari Tuoi, conto alla rovescia per la nuova edizione del programma: regole, pacchi e novità

Il gioco dei pacchi è pronto a tornare su Rai 1. Affari Tuoi riparte il 7 settembre 2026 con Stefano De Martino, confermato alla guida del programma dopo il grande successo della precedente stagione. Il format, diventato ormai un appuntamento fisso dell’access prime time, mantiene il cuore del meccanismo ma si rinnova nella scenografia e in alcuni elementi dello show.

Protagonisti restano i 20 concorrenti, uno per ciascuna Regione italiana, e i 20 pacchi contenenti premi che possono arrivare fino a 300 mila euro. Il concorrente estratto dal notaio gioca insieme a un proprio partner e deve scegliere, uno dopo l’altro, quali pacchi aprire, cercando di eliminare i premi meno convenienti.

Il Dottore e le regole del gioco

A complicare la partita c’è il Dottore, voce al telefono che propone offerte in denaro o alternative capaci di cambiare completamente la strategia. Il concorrente può accettare, rifiutare o tentare la sorte fino al finale, quando restano soltanto due pacchi.

La nuova stagione punta dunque sulla formula già collaudata, ma con una maggiore attenzione alla dimensione spettacolare: De Martino resta il punto di equilibrio tra gioco, ironia e racconto delle persone comuni, confermando la vocazione di Affari Tuoi a essere molto più di un semplice quiz televisivo.

La vera novità della prossima edizione di Affari Tuoi non riguarda tanto le regole del gioco, quanto la sua “casa”. Dopo oltre dieci anni al Teatro delle Vittorie di Roma, il programma lascia uno degli studi simbolo della televisione italiana e si trasferisce a Milano, negli studi Rai di via Mecenate, gli stessi che negli ultimi anni hanno ospitato produzioni come Che tempo che fa, The Voice e È sempre mezzogiorno.

Il cambio di location

Il cambio di location nasce da esigenze produttive e logistiche: Stefano De Martino vive e lavora principalmente a Milano e la Rai ha deciso di concentrare nel capoluogo lombardo alcune delle sue produzioni più importanti. Inoltre, il Teatro delle Vittorie è destinato a un futuro ancora incerto, tra ipotesi di dismissione e progetti di valorizzazione culturale.

Dal punto di vista scenografico, il trasferimento potrebbe portare a uno studio più moderno e tecnologico, pur mantenendo gli elementi iconici del programma: la grande platea, le postazioni dei concorrenti regionali e il celebre tavolo del “Dottore”. L’obiettivo della Rai sembra essere quello di conservare l’identità del format, aggiungendo però una maggiore spettacolarità visiva.

Addio a Gennarino

Il trasloco avrà anche conseguenze sul cast: il pubblico dovrà salutare Gennarino, la mascotte del programma, che non seguirà la trasmissione a Milano per ragioni legate all’età. Resta invece da capire se arriveranno nuovi volti o nuove presenze fisse accanto a Stefano De Martino. Confermati Martina Miliddi ed Herbert Ballerina.

In un certo senso, Affari Tuoi inaugura una nuova fase della sua storia: stessi pacchi, stesso meccanismo, ma una nuova casa televisiva, chiamata a raccogliere l’eredità di uno dei luoghi più iconici della Rai.