Milo Infante “passa il testimone” a Gianluigi Nuzzi: la staffetta dell’informazione Mediaset a partire dal 24 Agosto 2026

Milo Infante entra nella grande famiglia di Mediaset e intraprende una staffetta televisiva con Gianluigi Nuzzi. Dentro La Notizia e Verità Nascoste saranno al centro di un “passo a due” fra informazione e approfondimento.

Milo Infante approda a Mediaset e trova una casa televisiva pronta a valorizzare le sue qualità. Le regole d’ingaggio a Cologno Monzese sono chiare: Infante ha il compito di entrare nel dettaglio, con approfondimenti e analisi, per quel che riguarda la cronaca e l’attualità. L’ex volto di Rai2 dovrà dare una prospettiva a 360 gradi di quel che accade in Italia e nel mondo, partendo dall’agenda giornaliera. Oltre alla striscia mattutina su Rete4, dal nome evocativo Ore 11, Infante avrà il compito di rimpolpare il pomeriggio Mediaset in attesa del palinsesto autunnale.

Nella fascia pomeridiana, a partire dalle 16.45, arriverà Verità Nascoste – Il Diario per raccontare le sfumature di cronaca e attualità nel dettaglio. Si prosegue fino al 4 settembre 2026, poi dal 7 settembre il testimone passa a Gianluigi Nuzzi con Dentro La Notizia. Il 1° Settembre 2026, invece, Verità Nascoste arriverà in prime time su Rete 4 con Milo Infante alla guida. Questa “premessa televisiva” su Canale 5 servirà a fidelizzare la platea per una stagione ricca di contenuti e novità.

L’informazione al primo posto

Una scelta, quella di Mediaset, necessaria proprio ad agevolare un nuovo tipo di format affinché possa diventare – con il favore dell’autunno – un punto fermo per i telespettatori e le telespettatrici dell’emittente. Infante sente il peso della responsabilità, ma anche un grande stimolo all’interno dell’azienda per portare avanti un codice condiviso e un metodo di lavoro preciso fatto di indagine giornalistica e approfondimento. L’anno di Mediaset, sul piano televisivo, riparte dalla credibilità condivisa e dai successi dei contenuti più amati.