Milo Infante, il debutto a Mediaset si avvicina: Ore 11 e i fantasmi del passato (recente) da gestire

Milo Infante, dal prossimo 24 agosto 2026, comincia la sua avventura professionale a Mediaset. Ore 11 è il punto di (ri)partenza, ma il suo contributo si evolve nello spazio di tre formati fra informazione e approfondimento.

Milo Infante prepara il suo debutto a Mediaset. Il 24 agosto comincia ufficialmente la sua nuova avventura professionale a Cologno Monzese con Ore 11: striscia quotidiana dedicata all’attualità e alla cronaca in onda dal lunedì al venerdì alle ore 11.00. Un primo tassello di un mosaico più ricco che, secondo il conduttore stesso, è un punto d’arrivo. Il noto cronista, che ha fatto bene in Rai e si è costruito un bagaglio e una reputazione non indifferenti, riparte da un terreno a lui familiare per dimostrare che c’è sempre voglia di migliorarsi partendo da quel che conosce alla perfezione.

Tuttavia, saltuariamente, riaffiorano i fantasmi del passato (recente) con cui fare i conti. Ci è passata, guardando alla storia di Mediaset, anche Bianca Berlinguer quando è arrivata a Cologno Monzese dopo i fasti di Raitre con CartaBianca. Il nuovo formato È Sempre CartaBianca avrebbe dovuto restituire un barlume di continuità con il passato televisivo. L’operazione, almeno sul piano comunicativo, è riuscita.

Milo Infante riparte da Mediaset

È necessario, tuttavia, il tempo di rodaggio affinché il telespettatore medio si identifichi con una nuova realtà. Simile alla precedente, ma pur sempre rinnovata. La cronista ex Rai ha trovato la sua zona franca tra talk show e approfondimento. Milo Infante è chiamato a fare lo stesso, per quanto riguarda l’approccio, ma attraverso contenuti leggermente diversi: il primo passo è appunto Ore 11, poi da Rete 4 – nella stessa giornata del 24 agosto 2026 – il giornalista e conduttore passa a Canale 5 con Verità Nascoste – Il Diario. L’appuntamento è alle 16.45 ampliando la propria presenza all’interno delle reti Mediaset.

Oltre a questo, dal 1° settembre 2026 Infante sarà alla guida di Verità Nascoste (in prime time) su Rete 4. Tre tipologie di formati a disposizione di una persona sola. Ecco perchè l’ex conduttore di Rai2, appena approdato a Mediaset, ha parlato di punto d’arrivo: ha sempre desiderato spaziare attorno alla dimensione del racconto giornalistico.

Tris di formati

Ora può farlo con contenitori tv costruiti su misura. La “manovra di avvicinamento” al telespettatore è chiara. Si comincia prima degli altri per cercare di fidelizzare il pubblico. Creare un nuovo appuntamento che diventa poi una “tris” di possibilità. Insomma, un nuovo “abito” su misura targato Mediaset. Lo ha già fatto Pier Silvio Berlusconi con Tommaso Labate: gli ha affidato un talk show di approfondimento e interviste.

Real Politik, con criterio e qualche settimana di rodaggio, si è costruito la sua nicchia di pubblico. Strada da fare ancora ce n’è molta, ma le basi sono state piazzate con aspettative medio alte. Lo stesso dovrà accadere per Milo Infante che comincia un nuovo percorso all’insegna di evoluzione e miglioramento. La “scuola” Rai è servita, ora è necessario un passo in più che può compiere alla corte di Berlusconi. L’importante è farsi trovar pronti allo start. Vecchi valori, nuove possibilità, stessa passione.