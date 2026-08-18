Temptation Island torna a settembre su Canale 5: Mediaset prepara lo speciale dopo i colpi di scena

Era nell’aria e così sarà. Alla fine Mediaset ha deciso per un ritorno a settembre di Temptation Island, ma non si tratterà di una nuova edizione bensì di uno speciale

Chi ha seguito l’ultima edizione lo sa bene: il momento più discusso, a Temptation Island, non arriva sempre davanti al falò. Spesso arriva dopo, quando le telecamere si spengono, le coppie tornano alla vita di tutti i giorni e sui social cominciano a circolare avvistamenti, mezze frasi e segnalazioni.

Anche per questo Mediaset sarebbe pronta a riportare il programma in prima serata a settembre su Canale 5 con lo speciale “Temptation Island e poi…”, pensato per raccontare che cosa è successo ai protagonisti lontano dal villaggio.

“Temptation Island e poi…” in prime time: lo speciale dopo l’edizione record

Lo speciale di Temptation Island a settembre, a quanto pare, si farà. A rilanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela sul portale del settimanale Chi: il materiale non mancherebbe e Canale 5 sarebbe pronta a mandare in onda in prima serata “Temptation Island e poi…”.

Una scelta che arriva dopo le parole caute dell’autrice storica del programma, che a Tv Sorrisi e Canzoni non aveva escluso una puntata successiva alla fine del viaggio nei sentimenti: “Se succedono cose che pensiamo sia giusto raccontare, registriamo una puntata anche a settembre, però questo lo capisci strada facendo…”.

Evidentemente, qualcosa da raccontare c’è stato davvero. Perché Temptation Island non si chiude mai del tutto con l’ultimo falò. La curiosità del pubblico, anzi, spesso comincia proprio quando le coppie rientrano nella normalità: telefoni riaccesi, famiglie, amici, vecchie abitudini. E lì si capisce se una promessa fatta davanti a Filippo Bisciglia regge anche fuori dal villaggio. Lo speciale dovrebbe mostrare che cosa è accaduto dopo la fine delle registrazioni, sciogliendo nodi rimasti in sospeso e dando spazio ai colpi di scena maturati lontano dalle telecamere.

Tra gli episodi che hanno già acceso il gossip c’è l’avvistamento del tentatore Lory insieme a Sara, finito rapidamente al centro delle chiacchiere online. Lui, nei giorni scorsi, avrebbe smentito il presunto flirt, cercando di ridimensionare una voce che aveva già fatto discutere parecchio i fan. A questo si aggiunge anche una segnalazione su Cristian, definita choc e rimbalzata per giorni tra commenti e ricostruzioni: lo speciale potrebbe aiutare a capire meglio come siano andate le cose.

È il meccanismo che da anni tiene incollato il pubblico: non basta la lite, non basta la lacrima. Chi guarda vuole sapere se quello che ha visto in tv ha avuto conseguenze vere. La decisione di Mediaset arriva anche dopo ascolti molto forti. L’ultima edizione, conclusa a luglio, ha registrato numeri importanti: la prima puntata ha raccolto 3 milioni e 569 mila spettatori con il 27,59% di share, mentre il gran finale è salito a 4 milioni e 247 mila telespettatori con il 35,49%.

La media complessiva è stata di 3 milioni e 978 mila spettatori con il 31,47%, il dato di share più alto nella storia del programma. Con risultati simili, uno speciale di settembre non sembra solo un contenuto in più, ma il modo più naturale per allungare un racconto che il pubblico non pare pronto a lasciare.

C’è poi un altro punto: “Temptation Island e poi…” può servire a mettere ordine nel rumore dei social. Screenshot, video rubati, segnalazioni anonime e commenti sotto i post spesso creano più confusione che risposte. Una serata in prime time riporterebbe i protagonisti dentro il racconto del programma, con confronti, domande e versioni messe una accanto all’altra. Non è detto che tutto venga chiarito fino in fondo. Ma per chi ha seguito l’edizione dall’inizio sarà l’occasione per capire quali coppie hanno resistito davvero e quali, invece, hanno cambiato strada appena tornate alla vita normale.