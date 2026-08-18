Rai, inizia la nuova stagione televisiva: quando cominciano i programmi più attesi, tutte le date da ricordare

Rai, comincia la nuova stagione televisiva: le date principali da ricordare in calendario fra ritorno degli show più attesi e l’inizio di grandi novità. L’autunno caldo del Servizio Pubblico diviso per giorni e prime serate.

La nuova stagione televisiva è ai blocchi di partenza. Settembre è il mese in cui tutto riparte: la televisione non si spegne mai davvero, ma solitamente l’inizio del palinsesto autunnale rimette al centro i programmi più attesi. La stagione estiva è fatta, in larga parte, di repliche e riproposizioni. Anche qualche esperimento. Il mese di settembre, però, segna un nuovo inizio: i palinsesti prendono vita e mostrano, in ciascun’azienda televisiva, le novità a disposizione. Rinnovi stagionali e alcune primizie. Tutto da scoprire.

La Rai non è immune a questa fase, anzi: la tv di Stato fa da apripista alla stagione che verrà con fiction e contenuti in prima serata. Infatti sono già note le date di partenza dei contributi più attesi. Il calendario potrebbe subire qualche slittamento, ma il planning è stato redatto. Quindi da Viale Mazzini ci sono già le coordinate di riferimento per orientarsi al meglio entro certi margini e confini del mese e le successive tappe da considerare. Fino a dicembre. La stesura della cavalcata iniziale, tra format e fiction, è servita. Quindi, calendario alla mano, è possibile sapere già cosa vedremo nelle prossime settimane su Rai1, Rai2 e Rai3. Le tre reti cardine dell’azienda di Viale Mazzini.

La nuova stagione della Rai

Si comincia con il 1° settembre 2026 con La Legge di Lidia Poet, nuova serie che approda sul Servizio Pubblico dopo i fasti su Netflix. Un contenuto che è una vecchia conoscenza per l’utente medio e, in Rai, può acquisire nuove fasce di pubblico che allargano la pletora degli abbonati. Martedì 8 settembre 2026 riprende Mi Manda Raitre con uno dei due speciali in prima serata. Uno dei programmi più seguiti della terza rete riparte in prime time per rimettere al centro le vicende dei consumatori.

Il 10 settembre 2026 arriva Le Cose Che non Sai, sempre su Raitre. L’11 Settembre 2026 Raiuno propone JukeBox – La Notte delle Hit con Antonella Clerici e Clementino cerimonieri per un evento con musica dal vivo e curiosità. Il 13 settembre 2026 ripartono le inchieste e gli approfondimenti di PresaDiretta su Raitre. Il 14 settembre 2026 torna Lo Stato delle Cose su Raitre e Party Angels By High Life su Rai2. Il 16 settembre, su Rai3, torna Chi L’ha Visto? che vede la nuova conduzione come principale fonte di curiosità dopo l’addio annunciato di Federica Sciarelli.

I palinsesti televisivi

Successivamente, il 18 settembre 2026, sarà il momento dei Music Awards su Raiuno. Blu Notte – Misteri dimenticati riparte, invece, il 19 settembre 2026. Il 21 settembre 2026 è il momento della grande fiction con l’approdo sulla rete ammiraglia del Servizio Pubblico de Livatino – Il Giudice e i suoi assassini. Il 22 settembre 2026 torna Boss in Incognito su Raidue dopo il successo della scorsa stagione, mentre su Raitre riparte Filorosso nella fascia di palinsesto abituale.

Il 23 settembre 2026 è la volta di Carlo Conti che riapre i battenti con Tale e Quale Show e il suo cast corale di artisti e artiste. Il 24 settembre 2026, invece, torna in primo piano la grande fiction di Raiuno con la nuova stagione di Doc – Nelle tue mani. La quarta avventura televisiva del Dottor Fanti sarà l’ultima, dal prossimo anno ci sarà un’uscita di scena graduale da parte del protagonista interpretato da Luca Argentero.

Ballando Con Le Stelle e The Voice Senior

Lo stesso giorno su Rai2 debutta Salvo Sottile alla conduzione di Ore14Sera. Martedì 29 settembre 2026 inizia un’altra serie: Una Finestra Vista Lago diretta da Marco Pontecorvo. Nel mese di ottobre, invece, riparte un altro grande show di Raiuno: Ballando Con Le Stelle. La trasmissione condotta da Milly Carlucci presenta moltissime novità, dal cast alla giuria, che animeranno l’edizione numero 21 del programma targato Ballandi Entertainment. Il 7 ottobre 2026 sarà la volta di Patù su Rai2. 48 ore dopo cominceranno The Voice Senior su Rai1 ed Estranei su Rai2. Il 12 ottobre 2026 sarà la volta di Teresa Battaglia 3 su Rai1 e Formidabile su Rai2.

Domenica 18 ottobre 2026 su Rai1 toccherà a Libera 2 dopo i fasti della prima stagione. Martedì 20 ottobre 2026 torneranno le interviste di Belve con Francesca Fagnani alla conduzione, due giorni più tardi tocca a Geppi Cucciari su Rai3 con la nuova edizione di Splendida Cornice. Conclude il mese di ottobre Mario Tozzi che dà il via alla nuova edizione de Sapiens – Un Solo Pianeta. Ad avviare novembre ci pensa la grande fiction: Tutto L’Amore che Resta, su Rai1, comincia il 3 novembre 2026. 8 novembre 2026, invece, è una data cardine per altri motivi: riparte la stagione delle inchieste di Report su Rai3, il grande rebus da risolvere riguarda la conduzione. Per la data prevista si capirà se al timone del programma ci sarà ancora Sigfrido Ranucci oppure no.

La Famiglia Panini e Sal Da Vinci

Lunedì 16 novembre 2026, invece, sarà la volta di 177 Giorni su Rai1. Il prossimo 20 novembre 2026, invece, toccherà a Meravigliosamente – Sal Da Vinci su Rai1. Una serata evento con il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Domenica 22 novembre 2026 partirà Una Piccola Formalità, mentre il 26 novembre 2026 tocca a La Famiglia Panini. Il 28 novembre 2026, invece, riparte Petrolio su Rai3. Il mese di dicembre si apre con Indovina Chi Viene a Cena su Rai3, previsti invece sotto le festività natalizie (nel giorno del 26 dicembre 2026) gli spazi per il Festival del Circo di Montecarlo su Rai1 e La Città Ideale su Rai3.

Si preannuncia un’altra stagione ricca sul Servizio Pubblico tra vecchie conoscenze e qualche novità, senza contare i grandi eventi compreso il Festival di Sanremo (di cui si sanno già le date) che andranno posizionati in calendario nel corso dell’anno. La Rai riparte a pieno ritmo, Viale Mazzini guarda all’Italia ma anche al resto d’Europa per un’azienda che punta a espandere ulteriormente il proprio mercato.