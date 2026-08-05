Doc, Rai Fiction chiarisce: “Luca Argentero lascerà la serie in modo graduale, la quinta stagione è in fase di scrittura”

Doc – Nelle tue mani è destinato a cambiare dal punto di vista narrativo, il passaggio di testimone di Luca Argentero (che lascerà la serie dopo la quarta stagione) sarà graduale e programmato. Il chiarimento di Rai Fiction ad AdnKronos.

Doc e Luca Argentero. Un nuovo capitolo di una delle serie più amate del servizio pubblico sta per arrivare, quel prossimamente che si intuisce nei promo è sempre più vicino. Infatti Raiuno sta trasmettendo le stagioni scorse della celebre fiction per agevolare un rewatch di massa tra gli affezionati. La grande curiosità dei fan riguardante la quarta stagione, però, è stata messa a dura prova da una novità importante. Il quarto capitolo della serie sarà l’ultimo per Luca Argentero: il Dottor Andrea Fanti è destinato a uscire di scena. Doc continuerà ma con nuove trame e protagonisti.

La notizia ha spiazzato gli estimatori: l’interprete di Torino è pronto a fare nuove esperienze, anche di tipo cinematografico, ma in molti iniziano a chiedersi come uscirà di scena da una serie che lo ha reso ancor più celebre agli occhi del grande pubblico. Chi si aspettava un taglio netto, con la quarta stagione più simile a un commiato che a un approfondimento narrativo, dovrà ricredersi. Rai Fiction chiarisce questo punto importante ai microfoni dell’AdnKronos, attraverso la figura della Direttrice Maria Pia Ammirati: “La quinta stagione della serie – spiega – è ancora in fase di scrittura. Il passaggio di testimone sarà graduale, rispettoso dei tempi narrativi e delle esigenze artistiche e personali dell’attore”.

Doc, Luca Argentero uscirà di scena in maniera graduale

Quindi Luca Argentero lascerà Doc, ma non come molti pensavano inizialmente. L’uscita di scena sarà basata su diversi step. Tradotto ancora meglio: l’interprete tornerà a indossare i panni del Dottor Andrea Fanti anche nella quinta stagione, farà qualche “capatina” all’interno della serie per agevolare le dinamiche narrative del prodotto. Come ha spiegato Ammirati, la stagione numero 5 vedrà qualche cambiamento nella trama, nel racconto e nei suoi interpreti.

I collegamenti con il passato recente dell’opera, tuttavia, ci saranno. Per questo l’addio di Luca Argentero non sarà così immediato, dato che – anche questo ha precisato Ammirati, l’attore rimane un punto di riferimento per Rai Fiction. Dunque gli affezionati di Doc possono stare tranquilli: Argentero è pronto a dedicarsi ad altro, ma non taglierà i ponti con Andrea Fanti. Questo è un personaggio destinato ad accompagnarlo ancora per un po’. Allora non resta altro che aspettare l’inizio della quarta stagione, dove Argentero sarà grande protagonista insieme ai suoi colleghi, per capire poi come potrebbe evolvere la quinta.

L’esempio di Elena Sofia Ricci in Che Dio Ci Aiuti

Insomma, per saltare a possibili conclusioni – in un senso o nell’altro – c’è ancora tempo. Luca Argentero resta al suo posto con un’uscita di scena graduale e programmata. Lo ha già fatto la Rai con altri protagonisti di altrettante fiction amate: Che Dio Ci Aiuti ha visto il passaggio di testimone, graduale e programmato, da parte di Elena Sofia Ricci a Chillemi e Fabrizi, con l’attrice protagonista che saltuariamente torna a vestire i panni di Suor Angela. A dimostrazione che c’è modo e modo di chiudere un capitolo professionale. La Rai è attenta ai nuovi inizi e con altrettanta cura gestisce gli addii. Quello di Luca Argentero con Doc, per il momento, sembra più un arrivederci.