La Famiglia Panini – L’avventura delle figurine: Serena Rossi in una serie evento dal “cuore” Rai

La Famiglia Panini – L’avventura delle figurine è il nuovo progetto targato Rai Fiction che caratterizzerà l’autunno televisivo del Servizio Pubblico. La nuova serie, con Serena Rossi protagonista, ha già destato interesse e curiosità da parte di pubblico e addetti ai lavori.

La Rai, anche nella prossima stagione televisiva, punterà sulla serialità. Le serie tv sono un valore aggiunto per Viale Mazzini, sia in relazione ai titoli più amati (pensiamo a Don Matteo o Che Dio Ci Aiuti), sia rispetto alle grandi novità. Il Servizio Pubblico negli anni ha dato prova di misurarsi con progetti importanti che hanno visto anche un upgrade nei temi trattati. Si veda l’esempio, il successo e la curiosità che hanno suscitato titoli come La Preside, oppure Balene con Carla Signoris e Veronica Pivetti.

La forza della Rai, per quel che riguarda la fiction d’autore, è quella di coniugare i grandi temi a una narrazione riconoscibile. La rete ammiraglia, in questo caso, strizza l’occhio al cinema scegliendo anche le storie condivise da raccontare. Il Servizio Pubblico vuole garantire un momento di condivisione televisiva anche attraverso l’attenzione biografica che suscitano determinate narrazioni. Gli esempi più calzanti, rispetto al passato recente, sono stati la fiction su Peppino Di Capri, Califano (con Leo Gassmann nei panni del compianto cantautore) e Mike Bongiorno.

La fiction Rai, un racconto alla portata di tutti

Veri e propri omaggi che hanno visto avvicendarsi sul set anche grandi nomi del piccolo schermo e della settima arte italiana e internazionale. Il prossimo anno televisivo non farà eccezione e tra i titoli da tenere d’occhio ci sarà sicuramente La Famiglia Panini – L’avventura delle figurine. Il tema è chiaro: si parlerà della nascita di un mito che ha caratterizzato l’Italia fra passato, presente e futuro. Panini è un marchio inconfondibile nato in anni in cui al collezionismo si pensava solo e unicamente in modo miope.

La svolta avviene, punto di partenza anche della fiction che vedremo sulle reti Rai, il 17 giugno 1970: si sta giocando Italia-Germania 4-3. La partita del secolo. Gli Azzurri riescono ad imporsi arrivando alla finale di Messico ’70. Un Mondiale che difficilmente si dimenticherà proprio per questo confronto. La gente festeggia incredula per le piazze d’Italia. Di colpo, dal Duomo di Modena, piovono figurine di calciatori professionisti. A lanciare sono proprio i fratelli Panini che promuovono il loro primo album dedicato ai Mondiali.

La forza delle biografie

La Rai, come nella migliore tradizione televisiva, parte da un successo comune per dare vita a un racconto biografico fatto di alti, bassi e sacrifici. Il senso del dovere, misto alla volontà di emergere tra appartenenza e abnegazione, distingue questa nuova serie che sin dalla presentazione dei palinsesti Rai – avvenuta ad Ancona lo scorso luglio – ha destato l’interesse e la curiosità di tutti. Il progetto televisivo è basato sul romanzo “L’album dei Sogni”, edito da Mondadori Libri, e vede alla regia Letizia Lamartire. Accompagnata da un team di scrittura creativa altrettanto qualificato: Monica Zappelli (in veste di head writer), Sofia Assirelli, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni.

Un lavoro di gruppo prodotto da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction e il contributo di Sanfelice 1893 Banca Popolare. Opera che può contare anche sul contributo del Fondo perlo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura, oltre al sostegno di Emilia Romagna Film Commission, Comune di Modena, Fondazione di Modena, Camera di Commercio. Nello specifico la Film Commission emiliano-romagnola ha sempre collaborato a stretto contatto con il Servizio Pubblico televisivo e i suoi prodotti di maggior risonanza. Si veda, recentemente, il rinnovato interesse per un altro prodotto seriale di spicco – sempre a firma Rai – come L’Ispettore Coliandro diretto dai Fratelli Manetti e scritto dalla penna di Carlo Lucarelli.

Un cast corale di prima scelta

Tornando, invece, all’epopea Panini, il cast corale è di prima scelta: Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Irene Girotti, Beatrice Lotti, Cosima Centurioni e con Edoardo Pesce e con la partecipazione di Barbara Bobulova. A Serena Rossi, invece, il ruolo di Olga Cuoghi Panini: protagonista femminile dell’opera. La nota interprete si è detta onorata e felice di aver lavorato a un progetto seriale di tale portata, il suo rapporto con il Servizio Pubblico e le fiction d’autore poi è ottimo.

Recentemente, infatti, ha ricordato il successo ottenuto con Mina Settembre diretta dalla compianta regista Tiziana Aristarco. Non è escluso un ritorno della serie, con un capitolo tutto nuovo, proprio per ricordare l’operato della regista grazie a un ultimo omaggio importante di un titolo che gode ancora di ottima fama. Rossi, però, ha precisato: “È troppo presto per parlarne. Ora pensiamo alle figurine Panini”.

L’impresa Panini diventa narrazione televisiva

Lo sviluppo della sinossi parte proprio dall’ambizione della famiglia Panini (padre, madre e otto figli) che parte alla scoperta della città, lasciando le campagne del Modenese con tante speranze nel cuore. Al centro della famiglia troviamo Olga, la madre: una donna pragmatica, ma anche capace di sognare e mettersi in gioco. Il suo motto è sempre: “Andiamo a vedere!”, un invito a guardare avanti nonostante le incertezze di un futuro ancora da scoprire.

Il contesto storico è quello della Seconda Guerra Mondiale, la nuova scommessa familiare – per quanto riguarda i Panini – è riuscire a comprare un’edicola senza sapere che sarebbe diventata una finestra sul mondo e sui desideri degli italiani. Allora, i Panini capiscono che i sogni diventano grandi quando sono alla portata di tutti e decidono di investire in qualcosa di umile ma democratico come le figurine. La Rai, dunque, riparte dalle grandi storie: le imprese di persone ordinarie che diventano, successivamente, riferimenti per l’arte, la cultura e lo spettacolo.

Quando vedere la serie tv

L’appuntamento televisivo è previsto per l’autunno, inverno, della prossima stagione televisiva. Il primo trailer della fiction è andato in onda lo scorso 9 luglio 2026. Durante i Mondiali di Calcio vinti dalla Spagna. L’opera seriale potrebbe, dunque, essere anche un volano per ricordare a tutti che le imprese sportive ed economiche sono ancora alla portata degli italiani, in qualsiasi settore, con particolare attenzione all’ambito sportivo e calcistico. Un punto di ripartenza arrivato nel ’70 che, però, potrebbe ripetersi anche attualmente con un nuovo corso azzurro che prende esempio proprio dai fasti del passato. La famiglia Panini insegna, non solo in tv.