Balene 2 si farà? Gli ultimi aggiornamenti sulla fiction Rai

Lo scorso 12 ottobre è andato in onda l’ultimo episodio della fiction Balene – Amiche per sempre, che ha visto protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris. Una storia che ha appassionato il grande pubblico, desideroso ora di scoprire se è in programma una seconda stagione. Le due amiche hanno infatti scoperto un’ultima verità su Adriana e il cerchio, in merito al casso irrisolto della sua scomparso, è stato chiuso. La storia è quindi terminata con un finale chiuso.

Le indiscrezioni su Balene 2

La fiction Rai è stata composta da quattro puntate, tutte apprezzate dal pubblico e che hanno regalato degli ottimi risultati in termini di ascolti tv. Una volta mandata in onda il finale della serie, i fan si sono domandati se c’è già in serbo una seconda stagione. C’è da dire che la storia di Balene è tratta da un racconto lungo pubblicato da Giunti per la collana Terzo Tempo. Il libro ha infatti avuto un finale chiuso, ed è per questo motivo che al momento non sarebbe prevista una seconda stagione della fiction. Le ideatrici della trama – Barbara Cappi e Grazia Giardiello – hanno però all’attivo numerosi progetti in veste di autrici di vari programmi televisivi. Le due hanno anche partecipato alla sceneggiatura della fiction, ma non hanno mai esplicato la possibilità di proseguire la storia con una nuova stagione.

La coppia formata da Veronica Pivetti e Carla Signoris ha però funzionato alla grande, anche perché entrambe sono sempre state molto apprezzate dal grande pubblico italiano. Non si esclude quindi che la Rai possa pensare all’ipotesi di mantenere la struttura narrativa del racconto, andando così a lavorare su nuove storie seguite sempre dalle due attrici, nonostante le protagoniste si siano avvicinate – nella storia – a seguito della scomparsa della loro amica in comune Adriana. Non è stata ancora confermata alcuna indiscrezione, ma presto potrebbero esserci nuovi risvolti.

Le parole di Veronica Pivetti su una seconda stagione

Nel corso di un’intervista rilasciata dall’attrice per TvBlog, l’attrice protagonista ha svelato di essersi trovata molto bene con la sua collega Signoris e di aver avuto con lei – sin da subito – una totale sintonia. “Se ci sarà una seconda stagione, guai se non siamo insieme” – ha dichiarato – “La forza di Balene sono le Balene. Sarei felicissima, perché ci completiamo e ci ascoltiamo molto“. E ancora: “Io e Carla ci conoscevano professionalmente ma non ci eravamo mai viste in tutti questi anni. Ci siamo incontrate in Rai per parlare per la prima volta del progetto e, dopo dieci minuti, avevamo gli stessi modi di dire. Queste sono delle piccole magie che si verificano raramente: è nata una familiarità, non solo perché abbiamo dei punti di contatto, ma anche perché c’è stata una spinta reciproca di affetto“.