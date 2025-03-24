La storia di una parte di carriera di uno degli artisti che hanno fatto la Storia della musica italiana: questo è Champagne-Peppino di Capri, il film-tv in onda questa sera, lunedì 24 marzo 2025, alle 21:30, su Raiuno. Non solo, però, il racconto della vita del cantante che ha fatto ballare e innamorare intere generazioni, dall’infanzia durante la guerra fino all’affermazione come musicista completo e maturo nei primai anni ’70, ma anche un percorso attraverso decenni fondamentali per la storia del nostro paese, senza tralasciare il lato più intimo e fragile dell’uomo. Per saperne di più, proseguite nella lettura!

Champagne film, quante puntate sono?

Trattandosi di un film-tv della durata di circa 100 minuti, Champagne è composto da una sola puntata, in onda lunedì 24 marzo 2025 su Raiuno.

Champagne film, il cast

Francesco Del Gaudio è Peppino Di Capri;

Alessandro Gervasi è Peppino Di Capri da bambino;

Arianna Di Claudio è Roberta, primo amore di Peppino;

Gaja Masciale è Giuliana, compagna di Peppino negli anni successivi;

Antonia Truppo è la madre del protagonista;

Gianluca di Gennaro è Bebè, amico di Peppino.

Champagne film, la trama

Champagne Let's sing 🎤 Compiti per il 24 marzo: ripassare i testi delle meravigliose canzoni di Peppino Di Capri. Al resto ci pensa #Champagne su #Rai1 📺 Posted by Radiocorriere Tv on Friday, March 14, 2025

Giuseppe Faiella, questo il vero nome di Peppino di Capri, inizia la sua carriera musicale nel 1943, a soli quattro anni, quando in modo del tutto istintivo – possiede il dono dell’orecchio assoluto – si esibisce per i soldati americani di stanza a Capri. È subito evidente che la musica è la strada che intende intraprendere, fin da adolescente. Lascia Capri e, grazie anche all’intuito per l’innovazione e la ricerca di nuovi suoni, vince il concorso del programma Rai “Primo Applauso”.

Il successo gli arride e gli anni ‘50 segnano per lui l’inizio di una grande carriera con il nome d’arte Peppino di Capri. Negli anni ‘60 Peppino incontra una giovane e intraprendente indossatrice, Roberta, primo amore che lo accompagna – e gli fornisce ispirazione per l’omonima canzone – durante gli anni della consacrazione artistica. Si sposano e il rapporto oscilla tra alti e bassi, quasi in parallelo con i cambiamenti di un’epoca che, alla fine degli anni ‘60, accantona gli entusiasmi per il twist, preferendo cantautori e impegno politico.

La turbolenta relazione con Roberta si spegne quando la carriera di Peppino sembra ormai al capolinea: i discografici pretendono cose nuove, quasi lo boicottano. Per la prima volta Peppino sembra aver perso il contatto con il pubblico e con se stesso, ma trova la forza per rialzarsi.

Grazie agli incoraggiamenti di Bebè, suo migliore amico e batterista fin dalle prime esibizioni, al nuovo amore per Giuliana, una biologa lontana dal mondo dello spettacolo, e a una guadagnata maturità, fonda la sua casa discografica e, dopo aver ingaggiato Franco Califano per comporre “Un grande amore e niente più”, vince per la prima volta il Festival di Sanremo nel 1973.

Champagne film, regista e sceneggiatori

La regia è di Cinzia Th Torrini, mentre il soggetto del film-tv è di Pierpaolo Verga; la sceneggiatura è stata scritta da Michele Pellegrini (Il Clandestino) e Maria Sole Limodio. Di Capri ha curato la colonna sonora con Edoardo Faiella. Il film-tv è una co-produzione Rai Fiction e O’Groove.

Dov’è stato girato Champagne-Peppino di Capri?

Le location sono prevalentemente in Campania: per dieci giorni su quattro settimane si è girato a Capri. La casa di Peppino di Capri si trova davanti ai Faraglioni (anche se nella realtà non era così). Le altre location sono state allestite a Napoli; la villa di Peppino di Capri, quando ha raggiunto il successo, è veramente la sua: è stata riarredata secondo lo stile di quegli anni.

Champagne film RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Champagne-Peppino Di Capri in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.