Temptation Island: la vera tentazione sono le vacanze che non possiamo più permetterci

Temptation Island, programma condotto da Filippo Bisciglia e targato Fascino PGT, funziona anche perchè porta alla ribalta un concetto di estate e di comunità condivisa che si è perso nella quotidianità del presente.

Temptation Island ha chiuso un’altra stagione televisiva da record. Il viaggio nei sentimenti del programma targato Fascino PGT continua con ottimi risultati, una media ascolto che rientra nel 30% di Share. Soglia che non si è abbassata neppure durante i Mondiali di Calcio. L’ultima puntata della stagione 2026 si è conclusa con un nuovo record storico: 4,390 milioni di persone collegate in simultanea per vedere l’esito di un programma che è sempre più il caso editoriale dell’estate.

Questo confermano i numeri, ma la vita non è fatta esclusivamente di percentuali. Mentre il format è al centro del dibattito, c’è addirittura chi propone di portarlo nelle scuole per parlare di relazioni e spiegare quali siano i comportamenti da evitare alle nuove generazioni, la quotidianità esprime un’altra condizione. Il programma non solo piace e diverte: diventa anche forma di aggregazione.

Temptation Island evento televisivo dell’estate

In alcune parti d’Italia, è sufficiente controllare i social per constatarlo, si organizzano serate all’aperto con maxischermi e buffet per vedere e commentare le puntate in diretta. Come avviene per i Mondiali di Calcio. Un fenomeno che, anche sul piano commerciale, ha fatto la fortuna di molti esercenti. Allora, anziché commentare amaramente il presunto impoverimento culturale che ha subìto il palinsesto televisivo (si è gridato allo scandalo due anni fa quando Temptation Island ha totalizzato un ascolto maggiore del programma di Alberto Angela), occorre cominciare a chiedersi cosa funziona davvero di questo meccanismo televisivo al punto da renderlo inossidabile.

Un successo crescente che cattura qualsiasi tipo di pubblico e porzione di ascolto: non esiste genere, età e classe sociale. Piace davvero a tutti, o quasi. Naturalmente i più giovani sono facilmente attratti da queste dinamiche, ma l’impatto generazionale è solo uno degli aspetti che trascina la platea televisiva. Altrimenti non si verificherebbe quello che si verificava negli anni ’60 con Lascia o Raddoppia di Mike Bongiorno: le persone si riunivano in piazza pur di guardare tutte insieme la televisione. Se all’epoca questo fenomeno faceva scalpore perchè il mezzo televisivo esisteva relativamente da poco nel Bel Paese, oggi fa riflettere perché tutti siamo mediaticamente attivi con mezzi a disposizione. Eppure le piazze, i bar e i pub scelgono di mettere maxischermi con la diretta di Temptation Island perchè – così facendo – raddoppiano presenze e consumazioni.

Da caso mediatico a fenomeno culturale

Il reality show condotto da Filippo Bisciglia, negli anni, è diventato evento televisivo: significa che nell’epoca dell’on demand, quando chiunque può vedere qualsiasi cosa a qualunque ora, l’utente medio aspetta il mercoledì sera per guardare Temptation Island insieme all’amore della propria vita o agli amici più cari. Questo vuol dire plasmarsi a fenomeno culturale, nonostante e soprattutto grazie a chi la trasmissione la critica aspramente. Tuttavia finisce per guardarla, anche solo per curiosità e avere qualcosa da dire il giorno dopo. Aspetti che rappresentano un quantitativo tale di spunti per cominciare davvero a riflettere seriamente, senza sottovalutare nulla, su questo tipo di televisione e di scelte in palinsesto.

Temptation Island, dal 2023, è cresciuto (mediamente) di 5 punti Auditel arrotondando per eccesso. Si è passati dal 26,45% di Share, nell’edizione di 3 anni fa, al 30,7% di Share della stagione attuale. Una maturazione costante e netta che sottolinea come questo tipo di trasmissione “venda” non solo le tentazioni, le vicende amorose delle varie coppie, con tradimenti veri o presunti e reazioni a caldo, ma anche un certo tipo di contesto estivo che l’Italia – in larga parte – non può più permettersi. Negli anni, e qui dobbiamo andare a scandagliare un altro tipo di numeri, le vacanze degli italiani sono calate nettamente. Le strade, ad agosto e negli altri mesi estivi, sono piene perchè l’esodo avviene comunque.

Alternativa alle vacanze

Treni e aerei sono in fermento e le macchine sfrecciano sulle super strade, ma quasi nessuno riesce più a farsi le ferie come vorrebbe. Chi parte lo fa esclusivamente per qualche giorno, nella maggior parte dei casi per recarsi a casa dei propri familiari e godersi qualche giorno di mare. Addirittura c’è chi trascorre le proprie ferie nell’abitazione di residenza, senza muoversi affatto, in attesa che le ferie terminino con qualche giornata trascorsa a caccia della prima spiaggia libera utile. Le vacanze, in altre parole, stanno diventando sempre più un lusso. Prima, fino a una decina d’anni fa, erano prassi. I villaggi erano più popolati, i prezzi erano più umani e gli stabilimenti balneari (quelli che non avevano problemi con le licenze) erano più gonfi di gente desiderosa di farsi il bagno. Le cabine piene e le stesse facce pronti a rincontrarsi per qualche settimana di sana evasione.

Oggi il panorama, in tal senso, è desolante e poco consolatorio. Due settimane in un villaggio vacanze, in alta stagione, arrivano a costare anche 6000 euro a famiglia. Prezzi che persone normali non possono permettersi. Ragionando più modestamente, invece, anche andare al mare giorno per giorno è diventato – in alcuni casi, sempre più frequenti – proibitivo. Ci sono le spiagge libere che danno speranza, altrimenti un lettino con ombrellone negli stabilimenti costa circa 25 euro a persona.

Un’esigenza sociale

Dati che allarmano nella quotidianità, ma certificano anche un’altra esigenza. L’estate è un bisogno per tutti: in special m0do con le temperature sopra il livello di guardia. Nell’epoca delle Partite Iva e dei contratti promessi ma raramente mantenuti, due settimane di ferie (effettive) per molti sono un miraggio. Sempre più persone d’estate non vivono: sopravvivono. E questa non è soltanto una questione politica, ma diventa anche un’esigenza sociale.

Quando, nella stragrande maggioranza dei casi, andare in vacanza diventa un lusso, non resta altro che trovare alternative valide. Le vacanze (o almeno la sensazione di esse) le fornisce Maria De Filippi per corrispondenza. L’utente medio, sempre più presente, sogna e immagina posti che non potrà vedere mai attraverso una trasmissione che gli racconta (anche) quello che sarebbe potuto accadere se solo avesse avuto una vita diversa. Il punto non è esclusivamente incontrare una tentatrice o un tentatore, il valore aggiunto del programma è mettere in scena tutte quelle dinamiche da villaggio che piacevano e piacciono tanto a una certa Italia che guarda le ferie come una meta irraggiungibile.

Fuga dal caos della quotidianità

Allora anche un paio d’ore di spensieratezza vanno bene e non importa se tizio sbaglia il congiuntivo o caio fa una scenata di gelosia alla sua dolce metà. Anche questo fa parte dell’estate, la stagione dell’amore – come cantava Battiato – in cui basterebbe una spiaggia e dei panorami mozzafiato per far scattare la scintilla. Attualmente, però, molti la scintilla la vedono a settembre. Quando chiama il commercialista per consegnare il 730 o ricominciare a parlare di contributi. Quella sì che è la tentazione da cui molti vorrebbero fuggire. Temptation Island fa anche questo: regala qualche momento di fuga, organizzata, dal caos della quotidianità.

Una famosa pubblicità parlava di logorio della vita moderna. Oggi c’è molto di più: l’esigenza di un cambio di passo abbinata alle possibilità che non sempre arrivano. Allora è sufficiente accendere il telecomando e commentare tutti insieme i falò di Filippo. L’estate italiana è diventata un miraggio: prima si guardavano i vip in Sardegna. Oggi si guardano i vip sui social e i tentatori in televisione, aspettando un nuovo giorno e un lieto fine come ultima speranza prima delle certezze autunnali.