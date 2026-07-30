Temptation Island, Filippo Bisciglia verso la sostituzione? Perché la conduzione è finita sotto accusa

A Temptation Island basta poco perché un falò diventi argomento per giorni: una frase detta male, uno sguardo trattenuto, un silenzio più pesante di una risposta. Questa volta, però, al centro della discussione non c’è solo una coppia. C’è Filippo Bisciglia, volto storico del programma, finito sotto accusa da parte del pubblico per una conduzione giudicata più presente, più partecipe, meno defilata rispetto al passato.

Filippo Bisciglia sotto accusa: le critiche alla conduzione e le voci sulla sostituzione

Da anni Filippo Bisciglia è uno dei punti fermi di Temptation Island. Nelle edizioni precedenti il suo stile era riconoscibile proprio perché misurato: poche parole, tono basso, presenza discreta nei momenti più delicati. Stavolta, però, diversi telespettatori hanno notato qualcosa di diverso. Sui social il confronto si è acceso in fretta: secondo una parte del pubblico, il conduttore sarebbe apparso più loquace e più coinvolto nelle dinamiche delle coppie, fino a sembrare meno neutrale.

Il caso più citato è il falò di confronto tra Giovanni e Sabrina, durante il quale Bisciglia avrebbe cercato di spingere il fidanzato a parlare con la sua ormai ex compagna. Un intervento che alcuni hanno trovato umano e comprensibile. Per altri, invece, è stato troppo invadente per il ruolo che il programma gli assegna. La discussione non è rimasta confinata ai commenti online. Anche Raffaella Mennoia, storica autrice e braccio destro di Maria De Filippi, ha lasciato intendere di aver notato questa maggiore esposizione.

In un’intervista a La Stampa ha spiegato che preferirebbe vedere Bisciglia “limitarsi a raccontare la realtà, senza prendere posizione”. Poche parole, ma sufficienti a dare peso a una sensazione già diffusa tra gli spettatori: Temptation Island vive anche sulla distanza tra chi racconta e chi guarda. E quando quella distanza si accorcia, il pubblico se ne accorge subito. Nelle ultime ore il caso si è allargato con l’indiscrezione lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza.

Secondo quanto riferito, alcuni addetti ai lavori non sarebbero stati del tutto convinti dal cambio di passo nella conduzione e, durante le registrazioni, la produzione si sarebbe trovata in certi momenti a fermare le riprese per far “ridimensionare” Bisciglia. Venza ha aggiunto anche un dettaglio più pesante: si starebbe già ragionando su una possibile sostituzione nella prossima edizione. Per ora, però, resta una voce. Nessuna decisione ufficiale.

Il punto è che tutto questo accade mentre il programma va fortissimo. Temptation Island sta registrando ascolti molto alti e si conferma uno dei titoli più solidi dell’estate di Canale 5. Proprio per questo ogni piccolo spostamento di equilibrio pesa di più. Bisciglia non è un elemento qualunque del format: per il pubblico è legato ai pinnettu, ai video sul tablet, alle pause prima del classico “ho un video per te”. Cambiare il suo modo di stare in scena significa cambiare, anche solo di poco, il clima emotivo del racconto.

Per Mediaset, quindi, la questione potrebbe essere meno semplice di quanto sembri. Da una parte ci sono le critiche di chi vorrebbe un conduttore più defilato, quasi invisibile davanti alle scelte dei protagonisti. Dall’altra c’è un dato difficile da ignorare: il reality continua a fare ascolti e a generare discussioni, e Filippo Bisciglia resta uno degli ingranaggi più riconoscibili della macchina.

La domanda, allora, non è solo se verrà sostituito oppure no. È quale conduzione il pubblico si aspetta davvero da Temptation Island: una presenza che accompagna senza intervenire, o una voce più partecipe quando il falò rischia di diventare uno scontro senza uscita.