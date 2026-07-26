Nina Palmieri, chi è il compagno: età, lavoro e curiosità

Chi segue Nina Palmieri in tv la conosce bene: passo deciso, domande secche, la capacità di entrare in storie difficili senza perdere il tratto umano. Fuori dalle telecamere, però, l’inviata de Le Iene ha scelto tutt’altra strada.

Poche foto, pochissime conferme, una famiglia tenuta lontana dal rumore dei social. Anche per questo il suo compagno, che lei chiama “Thor”, continua a incuriosire: di lui si sa poco, ma abbastanza per capire che la loro è una vita privata difesa con molta cura.

Dal soprannome “Thor” alla vita tra mare e Baleari: cosa si sa del compagno di Nina Palmieri

Il compagno di Nina Palmieri è una figura lontana dalla televisione. E forse proprio questa distanza ha acceso, negli anni, la curiosità del pubblico. Il suo vero nome non è mai stato confermato ufficialmente dalla giornalista, anche se online viene spesso indicato come Giovanni. Lei, invece, ha preferito chiamarlo con nomi affettuosi: “Thor”, “GiòGiò”, “JoJo”. Un modo semplice per parlarne senza trasformare la relazione in una vetrina.

Il soprannome “Thor” richiama anche l’immagine che gli viene attribuita: capelli ricci, barba, fisico atletico, vita all’aria aperta. Secondo quanto emerso nel tempo, sarebbe un surfista poco più che quarantenne, legato al mare, agli sport acquatici e a ritmi lontani dalla mondanità. Più onde, vento e giornate in spiaggia che salotti televisivi. Una quotidianità che sembra guardare più a Formentera e alle Baleari che al mondo dello spettacolo.

Alcune ricostruzioni circolate online lo hanno collegato alla pagina Instagram FormenteraRentBoat. Il punto più chiaro resta un altro: il mare pare essere il suo ambiente naturale, non un semplice dettaglio da cartolina. E nella vita di Nina Palmieri, abituata per lavoro a storie dure e spesso pesanti, questa leggerezza concreta potrebbe aver avuto il suo peso.

La relazione tra Nina e il compagno sarebbe iniziata nel 2016. In passato la giornalista aveva raccontato anche una scelta molto personale: congelare i propri ovuli, per non chiudere la porta alla maternità. Poi l’incontro con “Thor” ha cambiato il percorso. Nessun annuncio plateale, nessuna copertina patinata. Solo una storia tenuta al riparo, raccontata a piccoli frammenti. Ed è forse questo l’aspetto che colpisce di più: in un tempo in cui tutto rischia di diventare contenuto, Nina Palmieri ha scelto di non consegnare tutto allo sguardo degli altri.

Amanda e la scelta della privacy: come Nina Palmieri protegge famiglia e maternità

Nel 2017 Nina Palmieri è diventata mamma di Amanda. La nascita della figlia è stata raccontata anche attraverso Le Iene, ma senza trasformare la maternità in un’esposizione continua. Alla nascita Amanda pesava 3 chili e 380 grammi: un dettaglio tenero, preciso, di quelli che appartengono prima alla memoria di famiglia che alla cronaca. Da quel momento, per la giornalista, è cambiato il centro della vita.

Il volto delle Iene ha parlato della maternità come di un’esperienza capace di renderla più consapevole e più forte. Non una parentesi separata dal lavoro, ma una parte di sé che convive con le inchieste, i servizi televisivi, gli impegni pubblici e la necessità di restare lucida davanti a vicende complesse. Sui social si intravedono viaggi, mare, momenti di famiglia. Ma raramente c’è qualcosa pensato per svelare troppo. I volti, i dettagli più intimi, la vita di casa restano spesso fuori campo.