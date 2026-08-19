Riccardo Rossi, da I Miei Vinili a Ballando Con Le Stelle: Milly Carlucci punta su un istrione del piccolo schermo

Riccardo Rossi entra a far parte del cast di Ballando Con Le Stelle. L’attore torna a lavorare con Milly Carlucci tra conferme e nuove sfide dentro e fuori il piccolo schermo.

Riccardo Rossi approda a Ballando Con Le Stelle, ma la sua storia televisiva è molto importante. Attore poliedrico che arriva anche da una gavetta teatrale non indifferente: spettacoli, performance e abilità. Una competenza musicale non indifferente e la dialettica spigliata che gli ha permesso di raccontare aneddoti molto particolari come se uscissero dal libro di storia. La cultura di Rossi prevede una capacità di apprendimento rinnovata, per quel che riguarda il piccolo schermo è un vero e proprio jolly.

In questi anni, con I Miei Vinili e non solo, ha dimostrato di saper spaziare mettendosi a disposizione del Servizio Pubblico. Un istrione con la comicità nel sangue e le competenze a vista, tutto sotto gli occhi del pubblico incredulo e sorpreso. La platea lo vede sempre ridere e divertirsi, ma dietro ogni gag e siparietto c’è uno studio preponderante. Lavora molto sul corpo e sul tono della voce, Rossi, un atteggiamento che lo rende unico. Come possiamo vedere già dal promo lancio di Ballando Con Le Stelle.

Riccardo Rossi a Ballando Con Le Stelle

L’attore sembra essere a proprio agio con le scarpette da tip-tap, pronto a far esaltare la platea con i suoi passi di danza nel nome della storia di un genere senza tempo. Non mancheranno i sorrisi, quelli che ha dispensato – fra una perla musicale e l’altra – nel corso della nuova edizione di Canzonissima dove è stato in giuria. Rossi sta mostrando tutte le sue capacità: per chi lo conosce si tratta esclusivamente di una conferma ulteriore del potenziale che può aggiungere al Servizio Pubblico.

È stato sottovalutato per lungo tempo, ora cerca di riprendersi tutto (televisivamente) con gli interessi. Ha una tale maturità ed esperienza da poter decidere quale progetto abbracciare. Il sodalizio con Milly Carlucci sarà un ulteriore passo verso la celebrità televisiva. Infatti la riconoscibilità di Rossi sul piano pop è ormai conclamata. In precedenza era conosciuto prevalentemente per gli spettacoli teatrali: That’s Life è un vero e proprio tributo alla quotidianità.

Una stagione da protagonista

Uno specchio dei tempi che cambiano tra gag, riflessioni e buona musica. Tutto il resto è l’insieme di un mosaico in divenire. Rossi c’è, soleva dire qualcuno, ma si parlava di sport. Rossi, invece, è anche arte e recitazione: grazie a Riccardo, ma non solo. Ballando Con Le Stelle è la prossima fermata di una carriera florida e ricca di possibilità, magari alla conclusione di questo percorso arriverà il momento di pensare a uno show in prima serata.

Le claquette sono già in mano ed è pronto a entrare in pista… a ritmo di tip tap! 🕺🏻💥 Riccardo Rossi è il sesto concorrente ufficiale di #BallandoConLeStelle! ✨@milly_carlucci pic.twitter.com/KSwIy1gIY9 — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 19, 2026

Il pubblico, infatti, oltre a chiedersi come balla Riccardo Rossi comincia a pensare anche a un altro interrogativo: cosa manca a Rossi per avere uno show in prima serata? Magari un Varietà come in un passato non ancora lontano. La risposta sta maturando anche dalle parti di Viale Mazzini e non è detto che dopo Ballando Con Le Stelle non possa aprirsi un’ulteriore parentesi televisiva. Intanto è il momento di tirare fuori le scarpe da tip-tap, sapendo però che Rossi ha appena cominciato a ballare.

Oltre la pista da ballo

Non si parla soltanto di arte o cultura, ma anche di intrattenimento. Una dimensione che Riccardo Rossi padroneggia con scioltezza, la stessa che stanno notando nel Servizio Pubblico e a breve potrebbe diventare affidabilità. Un futuro prossimo con Riccardo Rossi protagonista in tv non è utopia, in parte anche grazie a Milly Carlucci che ha messo in soffitta i “suoi” vinili per mostrargli la pista da ballo.