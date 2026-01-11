Diletta Leotta, in quali film ha recitato prima di Don Matteo: scoppia il caos dopo la puntata

La conduttrice di DAZN è approdata nell’amatissima serie di Rai1, ma non è la prima volta che l’abbiamo vista nel ruolo di attrice

Don Matteo 15 è iniziato e non poteva partire meglio, la prima puntata che è andata in onda giovedì 8 gennaio ha realizzato il 24,8% di share, “stracciando” Fordbiddent Fruit, in onda su Canale 5, che ha ottenuto solo il 12,3% di share. La conferma che la fortunata serie di Rai1, giunta alla sua quindicesima stagione, continua a essere amatissima dal pubblico. La novità del primo appuntamento è stata – senza ombra di dubbio – la presenza di Diletta Leotta nel cast.

Abbiamo visto così la conduttrice di DAZN in un ruolo del tutto inedito, nelle vesti di una architetto sexy, che seduce Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastrandrea. Ma questa non è la prima volta che la bella siciliana si cimenta come attrice, era già capitato in passato. Ad ogni modo poco dopo che è andata in onda la prima puntata di Don Matteo molti telespettatori si sono scatenati in rete.

In quali film ha recitato Diletta Leotta, cosa è accaduto dopo la prima puntata di Don Matteo

Giovedì sera abbiamo visto Diletta Leotta interpretare una bella architetto che di fatto interpreta un po’ il ruolo del “terzo incomodo” nella coppia amatissima dal pubblico, quella composta da Giulia e Diego. Eppure la sua presenza pare che non sia stata gradita da una parte di pubblico, nello specifico dai Mezzanottini, la fan base della coppia, che non ha apprezzato il ruolo della conduttrice di DAZN.

Così, poco dopo la messa in onda della prima puntata, su X sono fioccati commenti molto critici sulla scelta di introdurre nella storia la presenza dell’architetto. “E comunque confermo quello che penso: la storiella dell’architetto Leotta, gelosia e bacio annessi, evitabilissima! Soprattutto a prima puntata quando volevo solo vederli innamoratissimi, cucciolissimi, profumatissimi”, questo uno dei tanti commenti critici. C’è anche chi ha accusato la produzione di aver fatto questa scelta solo per motivi “di fama” e chi ha criticato le doti della Leotta come attrice.

Eppure non è la prima volta che la famosa conduttrice di DAZN si diletta davanti alla telecamera nelle vesti di attrice. L’esperienza in Don Matteo 15 non è la prima, nel 2020 ha avuto una piccola parte in “7 ore per farti innamorare” di Giampaolo Morelli dove ha interpretato se stessa, nel 2021 ha preso parte al film di Alessandro Siano “Chi ha incastrato Babbo Natale“, in cui era Assia, la nipote di Babbo Natale e nel 2025 ha interpretato nuovamente se stessa nel lungometraggio di Alessio Maria Federici “Ogni maledetto fantacalcio“. Una filmografia che sicuramente non è corposa, ma potrebbe essere la dimostrazione di come alla Leotta potrebbe piacere continuare a recitare anche in futuro.

Che la parte in Don Matteo 15 sia una apripista per esperienze simili in futuro? Chi può dirlo, va detto che non è la prima volta che show girl e conduttrici decidono di recitare, anche Belen Rodriguez – ad esempio – ha avuto una parte nel Commissario Montalbano, oltre che in un cinepanettone.