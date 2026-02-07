Chi è Federica Sabatini; età, studi, dove vive, fidanzato famoso, carriera. Tutto su Giulia in Don Matteo

Classe 1992, Federica Sabatini oggi ha 34 anni ed è una delle attrici del panorama televisivo italiano. Al momento è in onda con Don Matteo 15 nelle vesti di Giulia Mezzanotte, la sorellastra di Don Massimo, che puntata dopo puntata è riuscita a conquistare il pubblico.

Ma cosa sappiamo sulla giovane attrice? Chi è il suo fidanzato famoso? Com’è iniziata la sua carriera? Dove vive? Tutto quello che c’è da sapere su di lei, dagli esordi televisivi fino all’arrivo nel cast dell’amatissima serie di Rai 1.

Dove vive Federica Sabatini, chi è il fidanzato e come è iniziata la sua carriera

Federica Sabatini dopo aver terminato gli studi, si è iscritta presso il C.I.A.P.A., dove ha studiato recitazione con la coach Gisella Burinato. Successivamente è passata al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, dove si è preparata per il suo primo ruolo in televisione. La protagonista di Don Matteo, infatti, è diventata famosa grazie ai diversi ruoli avuti in molte fiction di successo italiane.

L’anno della svolta per lei è stato il 2011, quando ha avuto prima una parte in Sangue caldo, poi in Baciati dall’amore, Donne in gioco e successivamente in Rex. Nel 2016 Federica Sabatini ha ottenuto un grande successo prima in Tutti insieme all’improvviso e poi in Un passo dal cielo 4. Ma la sua esperienza come attrice è andata anche aldilà del piccolo schermo, approdando al cinema con Fortuna e Saremo giovani bellissimi, ha avuto anche una parte – nel 2019 – nel film Liberi di scegliere.

Lo stesso anno è arrivata per lei una grande opportunità, è entrata nel cast di Suburra – La serie interpretando Nadia, ruolo che ha avuto sia nella terza che nella ultima stagione. Il suo personaggio è presente anche in Suburraeterna, interpretando sempre lo stesso personaggio. L’arrivo in Don Matteo le ha conferito – senza ombra di dubbio – ancora più notorietà e successo. Federica Sabatini è molto riservata per ciò che riguarda la sua vita privata, sappiamo che vive a Roma, la città in cui è nata e cresciuta e che sicuramente ha avuto una grande influenza sulla sua carriera. Non si sa con precisione dove abbia casa, ne tantomeno si conoscono dettagli sulla sua abitazione.

Per quanto riguarda il fidanzato famoso di Federica Sabatini, pare che abbia una storia con Teodoro Giambanco, anche lui un giovane attore. La coppia non ha mai confermato o smentito l’indiscrezione su una loro relazione e – al momento – non si sa se stiano ancora insieme o se si siano separati. Il suo personaggio in Don Matteo è molto amato, dopo un inizio turbolento – nella precedente stagione della serie, la quattordicesima – il suo avvicinamento al comandante Martini è stato subito apprezzato, a tal punto che c’è un gruppo di fan, i Mezzanottini, solo della loro coppia.