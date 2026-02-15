L’aria di crisi tra la sorella di Don Massimo e il capitano dei Carabinieri si farà sempre più tesa mettendo a rischio la coppia.

Don Matteo anticipazioni, Diego e Giulia in crisi: è finita sul serio?

Non ci sono notizie rassicuranti per i fan della coppia formata da Giulia Mezzanotte e dal capitano Diego Martini. Nella prossima puntata di Don Matteo 15, in onda nel prime time di Rai 1 il prossimo giovedì (19 febbraio), assisteremo a dei colpi di scena che metteranno a dura prova il rapporto tra i due, facendolo vacillare.

La settima puntata della quindicesima stagione di Don Matteo – la terza consecutiva con Raoul Bova nei panni di Don Massimo, nuovo protagonista dopo l’uscita dal cast di Terence Hill – si intitolerà “La squadra” e si preannuncia cruciale per gli equilibri tra i protagonisti della storica fiction targata Rai 1. Guest star della puntata sarà lo chef Alessandro Borghese.

Don Matteo 15, anticipazioni: crisi all’orizzonte per Diego e Giulia

Giovedì 19 febbraio andrà in onda “La squadra”, settima puntata di Don Matteo 15. Il caso al centro dei nuovi episodi metterà sotto pressione la caserma di Spoleto. Il capitano Martini sarà costretto a prendere una decisione complessa, destinata ad avere ricadute non soltanto in ambito professionale ma anche nel campo della sua vita privata.

Tutta Spoleto nel frattempo sarà in fermento per l’arrivo in città di Alessandro Borghese. Il celebre chef televisivo approderà nel cuore dell’Umbria per registrare il suo programma intitolato Cucinare con Amore. Uno dei più entusiasti per la sua presenza sarà il maresciallo Cecchini, seguito a ruota da Natalina. Entrambi vorranno prendere parte a tutti i costi al format di cucina.

Nino e Natalina faranno carte false per partecipare allo show di Borghese. I due non esiteranno a dire qualche piccola bugia. Per loro sfortuna dovranno però fare i conti con una serie di ostacoli imprevisti che di fatto, anche se in maniera ironica e esilarante, finiranno per ritorcerglisi contro. La loro partecipazione al programma infatti darà il là a nuovi e più vasti scenari.

Alta tensione invece tra Giulia e Diego. Gli equilibri interni alla coppia saranno messi a rischio. Il rapporto tra i due innamorati apparirà sempre più in bilico. Il maresciallo Cecchini, in ansia per l’involuzione del rapporto sentimentale del capitano, deciderà di iscriverlo insieme a Giulia alla trasmissione di Borghese. La sua idea sarà quella di alimentare la complicità dei due fidanzati attraverso l’impegno comune in cucina.

L’astuto piano di Cecchini inizialmente sembrerà essere azzeccato. Diego e Giulia si mostreranno davvero più complici. Qualcosa però non andrà per il verso giusto. Mathias infatti tornerà nuovamente alla carica con Giulia per convincerla ad andare a Milano. Diego si troverà ancora sulle spine e dovrà fare i conti con i suoi limiti e le sue paure. Il già vacillante equilibrio della coppia sarà messo ancora più a dura prova.