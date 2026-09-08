Paso Adelante, 22 anni fa la serie spopolava in Italia: il segreto del suo successo senza tempo

Paso Adelante 22 anni fa approdava in Italia. La famosa serie dedicata alla Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz ha conquistato anche il pubblico dello Stivale. Il sequel è un successo su Mediaset Infinity.

“Uno, due, tre, quattro”. Il ritmo dei passi di danza scandito sul piccolo schermo. Il 6 settembre 2004 andava in onda la prima puntata della serie televisiva Paso Adelante. In Spagna il prodotto ha ottenuto un discreto successo su Antena3 dal 2002 al 2005. Nello Stivale è partita qualche anno più tardi terminando nel 2008. Le stagioni in totale sono 6 con circa 13 episodi ciascuna. Solo la quarta stagione, per esigenze di copione, si è spinta a 16.

Le vicende della Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz hanno coinvolto tutti perchè si è trattato di un esempio seriale molto moderno nonostante i tempi. Nei primi anni del Duemila non c’era ancora il concetto di serialità reiterata. Paso Adelante ha scelto di andare controcorrente e sperimentare un nuovo tipo di intrattenimento: ogni puntata durava circa 80 minuti, la versione italiana è stata ulteriormente suddivisa, due puntate da 40 minuti l’una al giorno.

Paso Adelante, un successo che non invecchia

Inizialmente veniva trasmessa nel primo pomeriggio di Italia Uno, successivamente è stata spostata nella fascia preserale. Si tratta comunque di un totale di circa 173 episodi anziché i 74 originali. Una vera e propria cavalcata che ha consentito agli appassionati di legare in maniera quasi viscerale con i protagonisti del girato. Da Pedro Salvador a Lola Fernandes passando per Ingrid Munoz e Silvia Jáuregui fino a Roberto Arenales, Juan Taberner e Adela Ramos.

Tutte personalità inizialmente sconosciute che hanno trovato la celebrità e l’affetto di moltissimi puntata dopo puntata. Le differenze tra una stagione e l’altra hanno confermato una vera e propria maturazione dei singoli: la scrittura degli autori è stata talmente puntuale che ogni personaggio finisce in modo diverso rispetto al suo ingresso nella serie. La maturazione costante delle linee narrative ne fa una serie molto moderna e sempre attuale nonostante il tempo che passa. Lo ha dimostrato anche l’approdo su Netflix.

22 anni fa la prima puntata italiana della serie

L’anno scorso la piattaforma ha proposto la serie con tutte le stagioni nel catalogo. Le visualizzazioni sono state migliaia ogni giorno. Segno che il pubblico italiano non ha dimenticato i suoi beniamini. In Spagna sono diventati, tutti, punti di riferimento per quel che riguarda l’intrattenimento televisivo e cinematografico del Paese. In Italia la loro capacità viene ricordata leggermente meno, non essendo nativi dello Stivale, ma i gruppi social non dimenticano l’epopea di Paso Adelante.

Basti pensare che Mediaset ha acquistato immediatamente i diritti esclusivi di trasmissione per quel che riguarda il sequel. Paso Adelante Next è disponibile interamente su Infinity: il progetto racconta la maturazione degli allievi che dopo anni di apprendistato e lavori sono diventati insegnanti e nell’epoca contemporanea devono formare nuovi allievi che ricalcheranno le loro orme. Questo mix tra novità e operazione nostalgia piace ai telespettatori.

Netflix e Mediaset investono sul titolo

Il risultato non è paragonabile alla versione iniziale di Paso Adelante, ma la variabile Next può considerarsi una scommessa vinta. Il successo della serie iberica è senza tempo. Gli affezionati sperano che Netflix possa reinserire le stagioni in piattaforma, nell’attesa continuano a guardare gli episodi all’interno dei vari canali social che ancora spopolano sul Web. 22 anni e non sentirli, la Scuola di Carmen Arranz è un mix tra malinconia, sorpresa e voglia di fare che attraversa generazioni.

Gli adulti tornano giovani a ogni visione e i giovani scoprono un mondo da cui, con tutta probabilità, faranno fatica a separarsi. L’arte scenica, nella sua complessità, è un’esigenza e questo viaggio catodico lo conferma tra pathos, divertimento e colpi di scena. Paso Adelante è la dimostrazione più fulgida di come il teatro possa incontrare la fiction senza uscirne ridimensionato.