Il sequel della serie spagnola è uscito in Spagna nel 2023; Mediaset Infinity pubblicherà la prima stagione entro fine 2024, inclusi i mini episodi della serie prequel Historias de UPA Next

UPA Next, l’atteso sequel di Paso Adelante, debutta in Italia, su Mediaset Infinity. TvBlog è in grado di svelarvi in anteprima che la nuova serie tv che riapre le porte della Scuola di Arti Sceniche di Madrid è stata acquistata da Mediaset, appunto, che in questi giorni sta lavorando al doppiaggio degli otto episodi della prima (e per ora unica) stagione prodotta.

L’uscita di UPA Netx in Italia

L’acquisizione della serie tv da Atresmedia, la società distributrice per la Spagna, è stata perfezionata nei prossimi giorni. L’intenzione da parte di Mediaset, da quanto apprendiamo, è di non far passare troppo tempo e di rendere disponibile la serie su Mediaset Infinity entro la fine dell’anno.

UPA Netx arriverà anche in tv in Italia?

Per ora, UPA Next sarà un’esclusiva di Infinity: chi vorrà vedere la serie dovrà quindi collegarsi alla piattaforma da web o tramite l’app per smart tv, tablet o smartphone. Il tutto, gratuitamente: UPA Next sarà infatti inserita nel catalogo gratuito della piattaforma.

E in tv? Come detto, non ci sono piani al momento per la messa in onda televisiva della prima stagione: possiamo però immaginare e sperare che, nel caso di decisione a favore del passaggio sulla tv lineare, si scelga Italia 1, che ha ospitato nel daytime di vent’anni fa la serie originale, promuovendo il sequel alla prima serata: gli otto episodi sono ciascuno della durata di circa 50 minuti.

La trama di UPA Next

La serie ha debuttato in Spagna, sulla piattaforma Atresplayer, il 25 dicembre 2022, per poi essere distribuita con i restanti episodi tra maggio e giugno 2023. UPA Nex segue il ritorno a Madrid di Rober (Miguel Ángel Muñoz), uno dei protagonisti della serie originale, dopo un periodo negli Stati Uniti.

Robert ha il sogno di realizzare un grande musical, coinvolgendo gli amici di una volta e i nuovi talenti della danza di oggi. Per farlo, chiede aiuto a due volti noti della serie: Silvia (Mónica Cruz) e Lola (Beatiz Luengo) che, insieme ai nuovi insegnanti Luiso (Lucas Velasco) e Sira (Marta Guerras) vanno alla ricerca di una nuova classe di ballo.

Ma i tempi sono cambiati, e i giovani ballerini e ballerine di oggi sono differenti da come Rober, Silvia, Lola e gli altri erano vent’anni prima. Tra provocazioni, ambizioni e gli inevitabili conflitti, quello che non cambia è la passione per la danza, unico modo di esprimersi e sentirsi davvero liberi.

UPA Next, il cast

Nel cast della serie ritroviamo da Un Paso Adelante i già citati Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz e Beatiz Luengo, a cui si aggiungono come guest-star Lola Herrera (Carmen Arranz) e Natalia Millán (Adela Ramos). I nuovi ingressi, invece, includono Lucas Velasco, Marta Guerras, Monica Mara, Quique González, Marc Betriu, Marc Soler, Claudia Lachispa e Almudena Salort.

Su Mediaset Infinity anche Historias de UPA Next

Mediaset non ha acquistato solo la serie vera e propria, ma anche il “prequel” Historias de UPA Next. Uscito sempre su AtresPlayer nel settembre 2022 (quindi prima del debutto di UPA Next), consiste in sei episodi da dieci minuti ciascuno, che offrono al pubblico un ritratto dei vari personaggi che vedremo in UPA Next. Mediaset Infinity metterà a disposizione prima questi episodi e, poi, la serie tv.