Mediaset blinda i palinsesti estivi 2026 all’insegna della prudenza: Gerry Scotti resta in onda tutto il mese di luglio e agosto con La Ruota della Fortuna, mentre a luglio torna Filippo Bisciglia con Temptation Island.

Mediaset, palinsesti estate: chi ci sarà e chi no, i programmi in onda (e l’annuncio su Gerry Scotti)

Con un leggero ritardo sulla tabella di marcia, i listini Publitalia hanno finalmente svelato la fisionomia dei palinsesti estivi Mediaset per la stagione 2026. Il quadro che si delinea tra le reti del Biscione fotografa una strategia improntata alla massima prudenza, dove la parola d’ordine è consolidare anziché sperimentare.

I vertici aziendali hanno scelto di non scuotere i telespettatori con rivoluzioni dell’ultimo minuto, preferendo mantenere intatti gli equilibri faticosamente conquistati nei mesi invernali attraverso una griglia fatta di soap opera inossidabili, titoli seriali d’importazione e l’immancabile pilastro del reality sentimentale. Una linea di galleggiamento sicura, che mira a proteggere gli ascolti senza esporsi a passi falsi.

La decisione di non fermare La Ruota della Fortuna

Il fulcro di questa strategia di continuità assoluta si concentra su Canale 5 e, in particolare, sulla clamorosa decisione di non spegnere i riflettori nell’access prime time. Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, rimarrà infatti al timone de La Ruota della Fortuna per tutta l’estate, senza concedersi la canonica pausa stagionale.

Si tratta di una mossa pesante, che certifica la centralità ritrovata del quiz nel preserale di Mediaset e la chiara volontà di dare battaglia alla concorrenza anche nei mesi più caldi. Nel daytime, la rete ammiraglia si muove su binari collaudatissimi: archiviato il salotto di Uomini e Donne, lo spazio pomeridiano verrà interamente assorbito da una staffetta di soap che vedrà scendere in campo novità come Far Away accanto alla certezza Beautiful. Sorprende invece lo stop a Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi, che lascia campo libero alla serialità lasciando a Rai 1 il monopolio dell’infotainment pomeridiano.

Anche la prima serata di Canale 5 rispetta un’architettura geometrica e priva di scossoni. Il lunedì sarà ancora una volta sinonimo di musica e piazze gremite con Battiti Live. Il vero motore commerciale dell’estate di Cologno Monzese si accenderà però a luglio con il ritorno di Temptation Island, il docu-reality di Filippo Bisciglia che rappresenta l’autentico fenomeno d’ascolti dei mesi caldi.

Il resto della settimana sarà un mosaico di produzioni europee e turche, con titoli come Montmartre e Racconto di una Notte, mentre il sabato sera si trasformerà in una teca di ricordi culte con le repliche di Ciao Darwin.

Sulle reti cadette il copione non subisce variazioni di rilievo, puntando dritto al cuore dei rispettivi pubblici di riferimento. Italia 1 si conferma il tempio della serialità d’oltreoceano legata al mondo del crime e del medical, blindando le proprie serate con i vari spin-off del franchise di Chicago.

Rete 4, dal canto suo, preferisce trasformarsi in una grande sala cinematografica all’aperto, riducendo l’approfondimento giornalistico alla sola prima serata di Zona Bianca e traghettando verso il fine settimana la fedele platea della soap La Promessa. Nel complesso, Mediaset confeziona un palinsesto specchio dei tempi: solido, rassicurante e forse un po’ immobile, dove il rischio è azzerato a favore di un porto sicuro.