Su Mediaset Infinity arrivano i microdrama: è la prima piattaforma streaming in Italia con una sezione gratuita dedicata alle serie verticali

Mini-serie in formato verticale pensate per lo smartphone, con episodi di pochi minuti e colpi di scena continui: nella nuova sezione sei titoli internazionali, un’uscita a settimana e due cult Mediaset riadattati, Il peccato e la vergogna e Rosy Abate

Novità assoluta nell’intrattenimento digitale italiano: Mediaset Infinity è il primo player a lanciare gratuitamente una sezione interamente dedicata ai microdrama, intercettando uno dei fenomeni più dirompenti dell’audiovisivo globale degli ultimi anni.

Per chi non li conoscesse ancora: i microdrama sono mini-serie in formato verticale, pensate per essere guardate sullo smartphone, composte da episodi di pochi minuti e costruite su trame ad alta intensità emotiva, ritmi serrati e continui colpi di scena. Non semplici serie “ruotate di 90 gradi”, ma un linguaggio narrativo nato appositamente per il mobile, dove ogni episodio si chiude con un cliffhanger che spinge subito al successivo. Nato in Cina e diffusosi rapidamente in tutto il mondo, il formato ha generato un mercato globale che ha superato gli 11 miliardi di dollari, attirando l’attenzione dei colossi dell’intrattenimento internazionale. Con la nuova sezione “MICRODRAMA”, Mediaset Infinity porta questo fenomeno in Italia, gratis e senza bisogno di app dedicate.

Al lancio la sezione propone 6 serie internazionali originali, già disponibili sulla piattaforma, e crescerà con un nuovo titolo ogni settimana. Tra i titoli, che spaziano tra i generi più amati dal pubblico, non mancano le amatissime produzioni turche: Too Young to Love Me, microdrama romance che affronta i temi della differenza di età; Unmasked – Nessuno è innocente, thriller ad alta tensione; e In sua difesa, legal drama che intreccia tematiche crime e dramma psicologico.

Ma la vera sorpresa è l’operazione sui cult di casa: ad impreziosire l’offerta arriveranno anche Il peccato e la vergogna con Gabriel Garko e Rosy Abate con Giulia Michelini, due titoli che hanno fatto la storia recente della fiction Mediaset, riadattati e valorizzati nel nuovo formato verticale attraverso un accurato lavoro autorale e di editing. Un esperimento inedito per la serialità italiana: prendere storie che hanno appassionato milioni di spettatori in TV e ripensarle per il consumo rapido e immersivo dello smartphone.

La sezione MICRODRAMA è già disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity, da app e da qualsiasi dispositivo: il modo più veloce — letteralmente — per farsi conquistare da una nuova storia.