Rita De Crescenzo “Regina” di Prime Video: una serie da protagonista e il ruolo di special guest in The 50

Rita De Crescenzo al centro dei prossimi progetti targati Prime Video. Gabriele Parpiglia ha anticipato a TvBlog che la serie dal titolo Svergognata è già al montaggio, ma non è questo il solo prodotto che vedrà coinvolta la celebre Tiktoker partenopea. Davide Maggio afferma che la donna prenderà parte a The 50. Il noto reality show prodotto da Banijay e distribuito da Prime nella scorsa primavera. La seconda stagione del format vedrà la nota content creator prendere parte alle evoluzioni televisive del contenuto. Non in qualità di concorrente, ma nelle vesti di special guest.

Il cambio di prospettiva è sottile, ma fondamentale. L’operazione va letta in un’ottica diversa dal solito. Rita De Crescenzo viene inserita gradualmente nell’universo degli show di Prime affinché il pubblico si abitui alla sua presenza. Mostrarla in televisione in modo repentino non giova al marketing dell’azienda. Infatti qualche problema in tal senso lo ha avuto, nel passato recente, anche la Rai. Quando Rita De Crescenzo è stata ospite a Belve, le polemiche sono andate avanti per settimane. Una situazione che ha fatto salire l’Auditel della trasmissione, ma ha aperto successivamente un caso mediatico (con interferenze di natura politico culturale) da cui è stato complicato districarsi.

Rita De Crescenzo special guest in The 50

Prime Video non vuole commettere, in termini mediatici, lo stesso errore. Parlarne va bene, discuterne anche, ma poi tutto deve esaurirsi nel tempo di una visione. Infatti l’azienda di Jeff Bezos, per quanto riguarda l’Italia, ha già incassato le polemiche di parte del pubblico sdegnato all’idea di vedere una personalità come Rita De Crescenzo alla ribalta. Il tamtam mediatico è servito inizialmente a creare curiosità attorno alla serie biografica in uscita. Ora, però, serve normalizzare la sua presenza in video.

La platea, oltre a discutere la persona di Rita De Crescenzo, deve guardare il prodotto. Inserirla in un contesto noto – e già rodato – come The 50 fa sì che il suo volto cominci a diventare “familiare”, pur restando discutibile per molti, anche in tv e non soltanto sui social. Un inserimento sul piccolo schermo a piccole dosi prima di deflagrare mediaticamente con una serie destinata a creare un precedente importante sotto ogni punto di vista.

Malgioglio pronto a seguirla

L’anticipazione di Davide Maggio non riguarda esclusivamente Rita De Crescenzo. The 50, e nella fattispecie Banijay, avrebbe scelto anche un’altra guest star per il programma: Cristiano Malgioglio. Il compositore musicale e personaggio televisivo avrebbe accettato. Non c’è ancora l’ufficialità solo perché il cantante e paroliere deve gestire i suoi impegni con la Rai.

Attualmente è impegnato con la nuova stagione di Tale e Quale Show, ma secondo quanto afferma DM la trattativa con Prime Video sarebbe in dirittura d’arrivo. Malgioglio dovrebbe riuscire a far conciliare i due progetti televisivi senza creare scompiglio nella sua agenda e, soprattutto, nei programmi della Rai.