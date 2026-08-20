Il Pranzo della Domenica, nuovo blocco di trasmissione all’interno di Domenica In: tutti i dettagli della novità targata Rai

Il Pranzo della Domenica sembra essere un punto centrale della nuova edizione di Domenica In, tante storie e qualche sorpresa tra casting aperti e valutazioni in corso. L’anteprima di Affari Italiani.

Mara Venier ha annunciato, con un promo dedicato tra il serio e il faceto, la sua presenza per un altro anno alla conduzione di Domenica In. Il siparietto con il Direttore Daytime Angelo Mellone ha aperto le danze: i lavori sono iniziati, la trasmissione deve prendere forma con qualche novità sostanziale per evitare gli ascolti altalenanti della stagione scorsa.

Un cambio di rotta necessario che possa modificare anche la morfologia di un programma storico e importante per gli italiani. Domenica In non può andare in soffitta, come ha sottolineato ironicamente Mara Venier, ma è possibile cambiarne i connotati senza tradire la tradizione. Con questo spirito va in scena un format nel format: l’idea è quella classica del collegamento in studio, con qualche novità tutta da scoprire. L’esperimento televisivo prende il nome de Il Pranzo della Domenica, a rivelarlo in primis è il sito d’informazione Affari Italiani, il blocco in scaletta prevede un collegamento nel momento del pranzo con alcune famiglie italiane.

Come cambia Domenica In

Tutto concordato in precedenza, naturalmente. Entrare metaforicamente e concretamente nelle case degli italiani per raccontare storie, aneddoti e vicende. Quella che viene definita tv verità potrebbe, quindi, tornare in primo piano. Poi c’è la possibilità concreta di un talent show all’interno di Domenica In: si tratta, in questo caso specifico, di un grande fraintendimento. Nelle scorse settimane, come ha spiegato Affari Italiani, è apparso un annuncio che segnalava l’inizio dei casting per la nuova edizione di Domenica In.

Si stanno cercando personalità con qualche talento particolare, ma lo scopo ultimo non è mettere in piedi un talent show. Si tratterà di persone che andranno a comporre il pubblico della trasmissione. L’idea è riprendere i fasti del Costanzo Show o di Gianni Boncimpagni. I quali andavano alla ricerca di un gruppo di persone dotate nel pubblico per far esprimere il loro talento e creare momenti di spettacolo. Nello specifico, Ricky Memphis e Valerio Mastandrea ancora ringraziano.

La costruzione del format

Un esempio tra i più riusciti per dimostrare che la tecnica televisiva ancora funziona. Valutare che impatto possa avere spetta agli autori e collaboratori di Domenica In che si preparano a un’edizione completamente inedita. Priva di talent show specifici, ma con tante formule da approfondire e migliorare. La costruzione del format è appena cominciata, così come il conto alla rovescia verso la nuova edizione del programma. Uno spartiacque fra passato, presente e futuro della televisione italiana.