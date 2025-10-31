Belve, il “ciclone” Rita De Crescenzo non è ancora finito: nuovo attacco a Francesca Fagnani, accuse pesantissime

Belve, la presenza di Rita De Crescenzo ha fatto discutere ma le polemiche non sono ancora finite. Nuove accuse a Francesca Fagnani, l’attacco alla giornalista arriva in diretta radio.

Belve è ricominciato e sono ripartite anche le polemiche. La presenza più discussa, nella prima puntata della nuova edizione del programma, è quella della content creator Rita De Crescenzo. La donna ha un passato molto discutibile, con accostamenti alla criminalità organizzata, e una biografia inequivocabile. La quotidianità della nota influencer è messa in piazza (telematica) grazie ai contenuti che posta sui propri social media.

De Crescenzo – nello specifico – ha più di due milioni di seguaci. Follower che guardano, ricondividono e commentano tutto quello che fa o posta. La sua parabola mediatica è ulteriormente in ascesa dopo la presenza al programma di Francesca Fagnani: sono aumentate, tuttavia, anche le proteste. Gli abbonati Rai hanno, in parte, espresso la propria contrarietà asserendo che Rita De Crescenzo non sia un esempio da portare alla ribalta.

Belve, Rita De Crescenzo ancora al centro delle polemiche

Francesca Fagnani, cronista e conduttrice del format, ha risposto che Belve è una vetrina: “Ascoltiamo la storia di chiunque senza pregiudizi”. Parole seguite dall’annuncio in diretta televisiva riguardante l’apertura dei casting alle “Belve comuni”. Personalità tutt’altro che famose disponibili a farsi intervistare per raccontare le proprie storie. Un ulteriore spin-off dopo Belve Crime.

Questo non è bastato a placare gli animi. Capofila delle polemiche legate al programma è senz’altro Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo. Musicista ucciso a Napoli da un pregiudicato minorenne durante una lite, il ragazzo aveva 24 anni ed prematuramente scomparso per mezzo di un atto scellerato. La donna, a seguito di questa tragedia, si sta spendendo per far approvare il reato di apologia mafiosa. Il fine è quello di evitare l’emulazione e l’esempio di comportamenti legati alla malavita. Dentro e fuori i social. Di Maggio, inoltre, è capolista alle Regionali in Campania con la Lega di Matteo Salvini. Il suo, in altre parole, potrebbe diventare anche un impegno istituzionale.

Francesca Fagnani nel mirino

La donna, nello specifico, il 28 ottobre 2025 aveva già attaccato Francesca Fagnani dai microfoni di RadioMarte: “Rinunci al Premio Borsellino”, ha detto. Il motivo per cui secondo Daniela Di Maggio la giornalista avrebbe dovuto rimettere in gioco il riconoscimento è legato proprio alla presenza di Rita De Crescenzo in Rai. Fagnani, nella fattispecie, ha ricevuto uno degli attestati più alti a livello civile e di giustizia per il suo operato attorno alla criminalità organizzata, con inchieste mirate e attenzione alla situazione precaria delle carceri minorili.

Tutte cose che, secondo Daniela Di Maggio, passano in cavalleria di fronte alla necessità di ottenere qualche punto di Share: “Se Francesca Fagnani – ha detto – invita determinate persone a parlare, significa che non crede più in determinati valori”. La questione sembrava chiusa, ma così non è stato. Di Maggio ha rincarato la dose a distanza di qualche giorno. Veniamo dunque alla trasmissione radiofonica Trends, su Radio Cusano Campus, condotta da Francesco Fratta e Matteo Bortone.

Duro attacco in diretta radio

Daniela Di Maggio è intervenuta e non si è certo risparmiata nel sottolineare quello che già pensava: “Francesca Fagnani è una donna senza infamia e senza lode che dà spazio a racconti tutt’altro che utili alla collettività. Servono esempi positivi, non storie come quella di Rita De Crescenzo. Francesca Fagnani non è Oriana Fallaci, ma una professionista che si presta a questo uso raffazzonato della televisione con un linguaggio pecoreccio“.

Un vero e proprio attacco frontale a cui Francesca Fagnani non ha replicato. La giornalista ha risposto alle polemiche in maniera generalizzata, senza rivolgersi a qualcuno in particolare. Chissà se dopo questo ennesimo affronto la cronista risponderà nel merito alla capolista campana della Lega.