Gianluigi Nuzzi riparte con Dentro La Notizia: cronaca e approfondimento nel pomeriggio di Canale 5

Dentro La Notizia con Gianluigi Nuzzi racconta la cronaca e l’attualità fra analisi e approfondimento nel tardo pomeriggio di Canale 5: la nuova stagione è cominciata con ottime premesse.

Canale 5 ha scelto di fronteggiare la concorrenza nel preserale con la cronaca e l’approfondimento. Per questo dalle 16.45 Gianluigi Nuzzi con Dentro La Notizia scandaglia la stretta attualità fra approfondimento e dibattito. I casi di cronaca più recenti fra analisi e interviste per capire come cambia il mondo e quello che circonda la quotidianità degli italiani.

Scoperte, innovazioni e retroscena dei casi più noti sommati alla competenza di personalità qualificate che forniscono la propria testimonianza affinché il pubblico non sia mero spettatore ma possa interagire in maniera attiva attraverso gruppi dedicati al programma e non solo. La parola corre sui social e arriva sul piccolo schermo. Ecco perché Nuzzi rispetto alla stagione precedente parte di slancio senza lasciare nulla al caso. Il cronista rimanda ai canali social del programma proprio perchè “la notizia” viene fatta anche da chi segue la trasmissione con segnalazioni dedicate e contributi specifici.

Dentro La Notizia riparte su Canale 5

La partenza di settembre sembra essere all’insegna dei migliori auspici. Anche in questa stagione, attraverso i collegamenti con gli inviati, tanti documenti inediti e testimonianze esclusive, la trasmissione racconterà e approfondirà i principali fatti di cronaca e di attualità del nostro Paese.

Il giusto mix fra cultura, informazione e approfondimento giornalistico in un unico contenitore sempre pronto a migliorarsi per cercare di restituire ogni sfumatura della quotidianità attraverso le prerogative del piccolo schermo. Un excursus catodico che preannuncia un arricchimento collettivo da compiersi puntata dopo puntata con un presentatore ormai rodato all’interno di una macchina televisiva dotata di sincronizzazione e armonia.