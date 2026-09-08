Bruno Barbieri torna con 4 Hotel: “Amo scoprire il lato garbato dell’albergatore”

Bruno Barbieri torna con 4Hotel e racconta sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni l’esperienza di questa nuova stagione tra sorprese, vecchie conoscenze e qualche colpo di scena.

Bruno Barbieri si prepara a vivere un’altra stagione da protagonista su SkyUno. Dopo MasterChef arriva il fenomeno 4Hotel: un vero e proprio successo televisivo che dal 6 settembre 2026 ha ritrovato la propria collocazione abituale in palinsesto. L’obiettivo resta sempre lo stesso: trovare l’hotel migliore in giro per l’Italia attraversando diverse zone. Talvolta ci si spinge anche oltre, ma principalmente la lente d’ingrandimento è sulla penisola italica.

La forza di 4Hotel è proprio Barbieri che con la sua personalità riesce a mettere a nudo tutte le pecche, ma anche le qualità di ogni singola struttura visitata. Dal topper sul letto alla tavola apparecchiata. Barbieri cura tutto e osserva la capacità degli albergatori di capire gli eventuali errori e porvi rimedio.

4Hotel torna con la nuova stagione

Proprio lo Chef e conduttore chiarisce che, da quando fa questa trasmissione, è cambiato proprio il suo occhio verso la realtà alberghiera e le strutture di riferimento. Non è solo severo. L’uomo, che per una vita è stato in mezzo alle cucine e continua a perfezionarsi anche in altri ambiti, riconosce la buona volontà altrui e quando c’è l’impegno premia i meritevoli sotto ogni punto di vista. Dunque non è così difficile stupire il celebre cuoco e conduttore tv.

Resta una stagione, quella in onda dal 6 settembre 2026, tutta da scoprire con Barbieri che non ha nascosto di aver scoperto lati degli albergatori che non conosceva: “Mi piace scoprire il loro lato garbato”, ha dichiarato a Tv, Sorrisi e Canzoni. Alla ricerca del garbo e della perfezione dunque. In un ulteriore viaggio catodico tutto da scoprire. Nella speranza che ogni tappa offra sorprese e novità. L’entusiasmo è quello di sempre. Gli hotel cambiano stagione dopo stagione per un programma diventato ormai una vera e propria certezza.