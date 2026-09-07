Propaganda Live torna dal 18 Settembre 2026: informazione e intrattenimento con Diego Bianchi e Makkox

La7 sta vivendo un momento particolarmente propizio. L’emittente di Cairo si gode i risultati di una stagione in crescendo aspettando di iniziare un altro anno tra informazione e intrattenimento. Non sono mancate, dalle parti di La7, situazioni particolarmente difficili con malumori interni e qualche sciopero annunciato. Tutte cose che succedono nelle grandi aziende, la speranza è riuscire a trovare – soprattutto per i lavoratori all’interno dell’emittente – la quadra sotto ogni aspetto.

Nel frattempo si va avanti, insieme e con la medesima professionalità. Cairo punta ancora sull’approfondimento di qualità e l’intrattenimento mirato. La7 infatti si è specializzata nella parte informativa e giornalistica. Anche grazie all’influenza di una personalità come Enrico Mentana. Il quale, nel tempo, ha costruito un telegiornale a sua immagine e somiglianza, tra maratone elettorali e speciali dedicati.

Propaganda Live tra informazione e intrattenimento

Non solo: La7 ha poi studiato contenitori analoghi che approfondissero quanto emerso dal telegiornale. Si pensi al successo di Tagada oppure alla presenza inamovibile in palinsesto de L’Aria Che Tira. In quest’ultima stagione, il format ha avuto anche una versione estiva che ha dato ottimi riscontri. C’è però la questione intrattenimento. L’emittente ha provato negli anni a plasmarsi in maniera diversa, strizzando l’occhio agli show.

Pensiamo agli esperimenti in prima serata con Lillo e Greg e Serena Dandini, oppure nello specifico i quiz tentati sotto più prospettive. Prima con Caterina Balivo, le due edizioni di Lingo, poi con Flavio Insinna e le stagioni di Famiglie D’Italia. Entrambi i format sono stati chiusi per ascolti troppo bassi. Non si è trattato di scarsità di idee, anzi i format erano anche innovativi per l’epoca di trasmissione. È mancata, tuttavia, la fidelizzazione dell’utente.

Diego Bianchi punto fermo de La7

Discorso completamente diverso per Propaganda Live, la trasmissione di Diego Bianchi da quando è approdata a La7 ha regalato sempre ottimi riscontri. Le percentuali di ascolto sono sempre state ottime, considerando le medie stagionali. Il confronto è ancora positivo se calcoliamo anche i cambiamenti che ha subìto nel tempo la trasmissione. Pensiamo all’uscita di Marco Da Milano e Missouri 4, per citare le “rivoluzioni” più importanti del programma.

La trasmissione ha saputo mantenere gli stessi valori migliorandosi e cambiando interpreti in corso d’opera. Diego Bianchi e Makkox sono i due punti fermi di un team di lavoro diventato simile a un gruppo di amici. Lavorano tutti insieme, ma si conoscono talmente bene da esser complici in ogni momento. Questa sincerità traspare in televisione e paga in termini di Auditel. Per questo la trasmissione torna con la nuova stagione a partire dal 18 settembre 2026, ci saranno ancora i reportage di Diego Bianchi, gli ospiti, le interviste e i capolavori del genio Makkox – come li ha definiti lo stesso Bianchi in puntata – ormai La7 non rinuncia ai propri classici.

La community ringrazia

Propaganda Live si può definire tale, oltretutto vanta spettatori di un certo calibro come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il quale ha ammesso di non perdersi una puntata del programma. La7 ringrazia e non solo: la community di Propaganda aspetta solo il ritorno di Bianchi e la compagnia di giornalisti e giornaliste al seguito per riprendere a informarsi su tutto con un pizzico d’ironia.