Ballando Con Le Stelle, anche Massimo Ghini nel cast: l’annuncio ufficiale è tutto da ridere | VIDEO

Ballando Con Le Stelle si sta preparando alla nuova edizione. La stagione numero 21 dev’essere importante per molti aspetti: il primo è la volontà di cambiamento mostrata dagli autori del programma. La trasmissione avrà gli stessi valori che l’hanno contraddistinta in queste annate, ma cambieranno diverse cose rispetto al recente passato. In primis lo studio. Tutti andranno a Saxa Rubra nella nuova location, l’Auditorium del Foro Italico va in archivio come le stagioni precedenti del programma. È scaduto il contratto d’affitto e la Rai non lo ha rinnovato per investire i propri capitali in maniera diversa. Viale Mazzini ha scelto di reindirizzare le proprie risorse.

L’altro aspetto destinato a rinnovarsi è quello che riguarda e coinvolge la giuria. I volti noti dietro al bancone saranno cambiati in parte, con le uscite di scena di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. I sostituti ancora non si sanno con certezza, ma i nomi di Barbara D’Urso e Alberto Matano si fanno sempre più caldi. Aspettando l’annuncio definitivo, gli affezionati si rifanno con le anticipazioni del cast ufficiale: numerosi concorrenti sono stati svelati.

Massimo Ghini nel cast di Ballando Con Le Stelle

Abbiamo, nello specifico, Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Manuela Moreno, Monica Guerritore e Alberto Ravagnani. A questa schiera di professionisti dello spettacolo si aggiunge un altro nome importante: Massimo Ghini. Ballando Con Le Stelle, per il 2026, ha scelto di pescare dal grande cinema italiano. L’attore romano ha preso parte a numerosi film contemporanei della settima arte nostrana, ora si mette in gioco in un’altra veste. Posa idealmente il ciak per indossare le scarpette da ballo. Prima di mettersi in mostra sulla pista, regala ai fan un annuncio ufficiale tutto da ridere.

C’è ancora un po’ di tempo per prepararsi… poi si scende in pista! 🕺🏻💥 Massimo Ghini è l’undicesimo concorrente ufficiale di #BallandoConLeStelle! ✨@milly_carlucci pic.twitter.com/6w0kVpD6Cd — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 5, 2026

L’interprete romano ha fatto credere di essere in vacanza alle Barbados. In realtà era sul divano di casa sua con una camicia a fiori: “Ho fatto credere di essere in vacanza perchè fa più scena” – ha affermato ridendo – poi la rivelazione: “Milly non vedo l’ora di cominciare con te e tanti amici”. Insomma, Massimo Ghini è contento di partecipare al programma e vede questa nuova sfida professionale come un’ulteriore opportunità di crescita. Aspettando nuove occasioni tra grande e piccolo schermo.

Quando inizia la trasmissione

Ballando Con Le Stelle comincia il prossimo 3 ottobre 2026, ma le grandi manovre dalle parti di Saxa Rubra sono già iniziate e non si tratta soltanto di coereografie. La scorsa edizione l’ha vinta Andrea Delogu con Nikita Perotti, sarà importante capire chi riuscirà a insidiare il titolo in un’edizione tutta da vivere.