Andrea Delogu: età, dove vive, studi, il divorzio da Francesco Montanari, l’infanzia a San Patrignano

Quello che c’è da sapere sulla conduttrice che ha conquistato il pubblico grazie al suo stile diretto e spontaneo.

Da tempo Andrea Delogu è entrata nel novero delle personalità più riconoscibili del panorama televisivo e radiofonico nostrano. Una popolarità, quella della conduttrice riminese, legata alla sua capacità di coniugare una forte presenza scenica a doti come professionalità e spontaneità.

Uno stile comunicativo diretto e ironico le permette di muoversi agevolmente tra format più impegnati e programmi più leggeri. La versatilità (Andrea Delogu è anche attrice, scrittrice e autrice di progetti) combinata a glamour e naturalezza la rendono una figura poliedrica amata dal pubblico per la sua autenticità e la costante voglia di rinnovarsi.

Una carriera all’insegna della versatilità

Andrea Delogu, all’anagrafe Maria Andrea Delogu, nasce il 23 maggio 1982 a Cesena. Passa un’infanzia piuttosto fuori dagli schemi. Nasce infatti all’interno della comunità di San Patrignano, la più famosa struttura italiana per il recupero delle tossicodipendenze. È qui, durante il percorso di riabilitazione, che si sono conosciuti i suoi genitori: Titti Peverelli e Walter Delogu, di origine cagliaritana, divenuto successivamente l’autista del fondatore di San Patrignano, Vincenzo Muccioli.

Fino all’età di dieci anni Andrea vive nel contesto della comunità di San Patrignano. Dopo la maturità scientifica comincia ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo. Si iscrive inizialmente a Cinematografia a Bologna, poi cambia università e passa a Comunicazione pubblicitaria.

Inizia a studiare teatro, canto e dizione. Il debutto televisivo risale al 2002, quando entra nel cast di Mai dire domenica come membro delle Letteronze, il corpo di ballo comico del programma della Gialappa’s Band. Di lì a breve scoprirà la sua vera vocazione: quella di conduttrice. Tra il 2004 e il 2007 conduce A casa di Andrea su Match Music, un format dove non si esercita soltanto nelle vesti di presentatrice, ma anche in quelle di autrice.

Nel corso degli anni si afferma sempre più alla conduzione di programmi come Stracult, Parla con lei e Dance Dance Dance. Diventa popolare presso il grande pubblico nel 2020, anno dell’approdo a La vita in diretta Estate su Rai 1 dove conquista tutti grazie al suo stile diretto e coinvolgente. Al tempo stesso si fa spazio nel mondo della radio e della recitazione. Il debutto sul grande schermo, sempre nel 2020, coincide con la partecipazione al film Divorzio a Las Vegas.

Nel 2022 affianca Stefano De Martino alla guida di Tim Summer Hits su Rai 2, esperienza che ripete nel 2025 (stavolta al fianco di Carlo Conti). L’anno successivo conduce Prima Festival, l’anteprima tv che precede le serate del Festival di Sanremo.

Andrea Delogu tra vita privata, karate e scrittura

Dopo essere stata legata per tre anni ad Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro, nel 2016 Andrea Delogu convola a nozze con l’attore Francesco Montanari. A gennaio 2021 la coppia però si separa ufficialmente. Nel luglio dello stesso anno inizia una relazione con il modello Luigi Bruno, di diciassette anni più giovane di lei. A inizio settembre 2025 il settimanale Chi ha annunciato la fine della loro storia d’amore.

Andrea Delogu vive da anni a Roma. È cintura nera secondo Dan di karate e autrice di tre libri: La collina (2014), Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica, del 2019, dove racconta con onestà e trasparenza la sua esperienza con la dislessia diagnosticatale in età adulta, a 26 anni. Nel 2022 è uscito infine Contrappasso.