Ballando con le Stelle “cachet milionario a Barbara D’Urso”. La verità sul ritorno in TV

Ballando con le Stelle e il compenso stellare per la D’Urso. Tutto quel che c”è da sapere.Si mormorava da tempo che la splendida Barbara D’Urso potesse essere tra le concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, dopo che lo scorso anno ha partecipato allo show danzereccio di Rai 1 in qualità di ballerina

Ballando con le Stelle e il compenso stellare per la D’Urso. Tutto quel che c”è da sapere.

Si mormorava da tempo che la splendida Barbara D’Urso potesse essere tra le concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, dopo che lo scorso anno ha partecipato allo show danzereccio di Rai 1 in qualità di ballerina per una notte. La sua partecipazione in quella veste è stata molto acclamata e applaudita non solo dal grande pubblico ma pure dalla severa giuria presente in studio.

Quando poi è stata data l’ufficialità con un video condiviso sui profili Social ufficiali del programma il Web è letteralmente impazzito. I suoi fan, soprattutto quelli della prima d’ora, hanno incominciato a commentare in maniera euforica ed entusiasta. Anche la conduttrice campana, è felicissima di potersi nuovamente mettersi in gioco in ambito televisivo.

In ogni caso moltissimi suoi estimatori, dopo questa sua importante esperienza alla corte di Milly Carlucci, si augurano che lei possa tornare presto al timone di un format tutto suo anche se, per ora, non ci sono notizie al riguardo. Quel che è certo è che lei si è goduta al massimo la sua estate in compagnia della sua famiglia e dei suoi amici più cari e che ora, è proprio il caso di dirlo, è prontissima a rimettersi in pista.

Barbara D’Urso e il suo “cachet milionario” a Ballando

Adesso però a far parlare di Carmelita e della sua partecipazione, ormai imminente, a Ballando è la questione del suo cachet che, secondo Dagospia, sarebbe decisamente milionario.

“La premiata ditta Carlucci-De Andreis mette a segno sempre bei colpi per il cast di Ballando con le Stelle. Sarebbe interessante conoscere i cachet dei concorrenti della ventesima edizione. Perché il dubbio che la padrona di casa abbia dovuto mettere nuovamente mano al proprio portafoglio personale è forte”, così si legge testualmente sul sito in questione.

Poco dopo vi è anche questa aggiunta: ” Stando a Repubblica, per la sola Barbara d’Urso si sarebbero sborsati 50-70.000 euro a puntata. Il problema è che a noi è arrivata la stessa indiscrezione che ci auguriamo non risponda al vero. A meno che non siano soldi di Patrizia Camilla, ça va sans dire…”.

La verità sul compenso e sul suo ritorno in TV

Ora però Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha voluto fare il punto sulla questione, parlandone su Instagram.

“Barbara d’Urso è a Ballando con le Stelle e hanno detto che Milly Carlucci pur di avere un personaggio forte come la conduttrice avrebbe dato addirittura dei soldi dalla sua cassa pur di averla perché il cachet era esagerato. No. Non è così, Barbara d’Urso ha accettato di fare Ballando con la metà del suo precedente cachet. E questo le fa molto onore perché è una grande occasione per Milly Carlucci ma anche per Barbara“, queste le parole del noto giornalista.

E sul finale ha anche aggiunto: ” Ripartirà la sua carriera. Milly Carlucci che già in passato ha dato ad altri personaggi parte del suo budget, questa volta invece l’ha avuta per la metà”,