RealPolitik, Tommaso Labate si fa in tre: in onda dal venerdì alla domenica, con l’access prime time può sbocciare ulteriormente

RealPolitik si sposta nel weekend e passa dal prime time all’access. Tommaso Labate racconterà gli intrecci della politica fra analisi e approfondimento nell’anno che porta al voto.

Tommaso Labate sempre più real. La trasmissione che lo ha lanciato su Rete4, dopo buona parte della carriera in Rai, torna in una formula leggermente diversa. RealPolitik arriva in access prime time dal venerdì alla domenica. Ore 20.30. Il noto cronista e conduttore porterà gli ascoltatori nei meandri della politica tra analisi, commenti e dibattito. La scelta di Mediaset di toglierlo dalla prima serata non va intesa come una retrocessione, ma come una ricollocazione visto il tipo di trasmissione che si è andata a delineare nella scorsa stagione.

Labate ha patito l’eccessiva concorrenza di talk show molto simili in prime time. Spostarlo in access del weekend vuol dire permettere a lui e alla sua squadra di fare il punto politico nel fine settimana. Cercando anche di avere più materiale su cui lavorare. Riassumere gli argomenti di un’intera settimana non è semplice, ma fondamentale. Tommaso Labate diventa così la bussola dell’utente medio che ha necessità di informarsi e mettere ordine rispetto a quanto è accaduto nel corso delle singole giornate.

Tommaso Labate passa in access prime time

RealPolitik diventa così un Bignami della contemporaneità politica tra voci, confronto e analisi. Tutto è andato per il verso giusto. L’esordio in questa nuova formula arriva al momento di un evento importante. L’anniversario di Governo da parte di Giorgia Meloni che afferma e sottoscrive la longevità della propria Legislatura.

Questa sera alle 20.30 in diretta su #Rete4 torna #Realpolitik con Tommaso Labate. Nel primo appuntamento della nuova stagione focus sul record di longevità del Governo Meloni, con collegamenti in diretta da Bari, dove sono in programma i festeggiamenti pic.twitter.com/TeLOus7l8y — Realpolitik (@RealPolitikR4) September 4, 2026

La Premier ha parlato dal palco di Bari in un evento dedicato che RealPolitik ha seguito animando successivamente il dibattito tra esponenti di maggioranza e opposizione. Un primo crocevia importante che seguirà altri eventi spartiacque nell’anno che porta al voto. Labate si è detto entusiasta di questa nuova sfida professionale con i complici della passata stagione.

Gli intrecci della politica nel weekend di Rete4

Conosce il terreno e può definire il format la sua comfort zone, ora rimane da capire se l’Auditel premierà davvero questo cambio di rotta che ha l’obiettivo di mettere sempre al centro della scena la corretta informazione e la forza mediatica della diatriba politica. La realtà degli equilibri di potere: RealPolitik.