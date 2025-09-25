Realpolitik, il talk ragionato nella politica del caos: Tommaso Labate rivoluziona Rete 4

Tommaso Labate approda a Rete 4 con Realpolitik, portando un approccio autentico e riflessivo all’approfondimento politico, lontano dalla bagarre televisiva. Grazie alla sua esperienza e compostezza, riesce a spiegare i fatti con chiarezza, restituendo alla politica una dimensione più reale e misurata.

In un mondo televisivo dove l’attenzione sembra essere l’unica valuta possibile, non ci è arrivato solo Spike Lee a capirlo, c’è ancora chi sceglie la strada più difficile per portare acqua a un mulino che – solo apparentemente – gira più lentamente. Si tratta di Tommaso Labate: uno cresciuto a pane e Corriere della Sera (almeno per quanto riguarda il passato recente) che oltre a scrivere ha sempre coltivato la passione per il mezzo radiotelevisivo.

Non solo per quel che riguarda la conduzione, ma anche per quell’universo di possibilità riguardanti la scrittura. Forse è un concetto (anche questo) desueto: i programmi televisivi, proprio come qualsiasi altro spettacolo, si scrivono. Non basta, anche se a volte è sembrato possibile, avere dei partecipanti dalla spiccata fama e importanza. Vanno collocati nel modo giusto e soprattutto serve un padrone di casa in grado di tenere le fila di una discussione che possa, poi, sfociare in confronto. Tra il dire e il fare c’è di mezzo lo Share, per questo molti – chi più, chi meno – poi si lasciano andare a facili espedienti. Invitano quel politico, oppure quel determinato opinionista, in grado di accendere il dibattito e causare anche qualche scintilla.

Tommaso Labate, l’outsider di Rete 4

Rete 4, negli anni passati, ma anche nel passato recente, si è lasciata inebriare e conquistare da questo sistema. Poi è arrivato Tommaso Labate, forse l’uomo che più incarna il concetto di novità cercato e voluto da Piersilvio Berlusconi. Il numero uno di Mediaset ci ha provato prima inserendo Bianca Berlinguer, con È sempre Cartabianca, presa dalla Rai. La quale poi ha ceduto al fascino della bagarre televisiva, vedasi il caso Iachetti, ma senza esagerare.

La rivoluzione effettiva, però, è arrivata proprio con l’inserimento di Labate. Berlusconi jr è rimasto folgorato dagli ‘spiegoni’ politici che il cronista era solito (e continua a farlo) postare su YouTube: una libreria – particolare caro al Patron di Mediaset – e profonda compostezza espressiva nello spiegare i fatti più importanti della politica.

Realpolitik, la politica torna ad essere autentica

Questo è Tommaso Labate, un jolly da valorizzare. Lo hanno fatto per anni in Rai, poi l’epilogo alla fine della scorsa stagione. Addio Radio 2, spazio a Rete4. Viale Mazzini lo preferiva nell’etere radiofonico, Berlusconi gli ha dato uno spazio televisivo. Carta bianca, senza fare il verso alla Berlinguer. Nasce così Realpolitik: la politica vera, senza eccessi. Si discute, si ragiona, senza impuntarsi ma cercando di capire. Questo, in un mondo ancora televisivamente schiavo degli istinti, fa la differenza: lo Share oscilla fra il 3,6% e il 5. Numeri di assestamento che potrebbero concretizzarsi con il passare delle settimane. Sicuramente percorrere il sentiero dell’armonia e dell’analisi, applicato all’approfondimento politico, non è cosa facile. Visti anche i tempi che corrono, dove la carne al fuoco (con eventi e colpi di scena) è tanta.

Proprio per questo serve qualcuno che sappia mettere in fila ciascun tassello per fare il punto: un cronista in grado di orientarsi tra fonti e aggiornamenti, con interviste puntuali, nel caos della politica. Labate è un normalizzatore in grado di riportare – se possibile – autenticità dove sembrava non essercene più. La politica, grazie a lui, sembra molto più vera. Anzi: più real.