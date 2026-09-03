Report, Salvo Sottile a confronto con gli inviati del programma: “Sono volate battutacce, queste cose non dovrebbero succedere”

Report sta vivendo settimane di tensione profonda. Salvo Sottile, da quando hanno arrestato il faccendiere Valer Lavitola, accusato di aver organizzato l’attentato a Sigfrido Ranucci, si batte sui social per fare chiarezza sulla questione. Al centro di tutto, e degli attacchi di Sottile, ci sarebbe la situazione dell’ex Direttore di Report.

Ranucci è amico con Lavitola e in molti temono che l’attentato sia stata una strategia di cui anche il cronista era a conoscenza. Questo lo escludono, almeno per il momento, gli avvocati che definiscono Ranucci parte lesa della vicenda. Rai sospende a titolo cautelativo l’ex Direttore di Report dalla conduzione. Le ragioni sono di tipo aziendale, ma in molti considerano questa vicenda una mossa politica. Ecco perché la squadra di Report sarebbe pronta a dimettersi in blocco.

Salvo Sottile, duro confronto con gli inviati di Report

Sottile ha sempre parlato di questo, ma anche di molto altro, nella propria newsletter. Non sono mancati gli attacchi, sempre in maniera diplomatica, a Ranucci e questo deve aver indispettito non poco la squadra di cronisti del programma di Rai3. Sottile, in occasione della conferenza stampa di Ore14, ha ammesso di aver incontrato gli inviati di Report nei corridoi. Sarebbero volate parole grosse fra loro. Sottile le ha definite battutacce. “Sono cose – ha spiegato – che non dovrebbero succedere. Evidentemente c’è del nervosismo”.

La questione si è chiusa, a mezzo stampa, piuttosto rapidamente. Ranucci, poi, ha difeso i suoi colleghi: “La mia squadra è sempre la mia squadra. Spalle larghe e schiena dritta soprattutto nei confronti di chi si sente protetto dal potere”. La stoccata a Sottile, da parte di Ranucci, non è mancata. A confermare che tra i due c’è un conto aperto sul piano mediatico. Report, intanto, resta nell’occhio del ciclone. La squadra di cronisti ha incontrato il Direttore dell’Approfondimento Rai Corsini: “Abbiamo aperto – spiega – un canale di comunicazione con l’azienda”.

Il futuro del programma

“L’intenzione è quella di trovare un accordo per tornare in onda il prossimo 8 novembre 2026 con le nuove puntate della trasmissione”. Il team di lavoro chiede di reintegrare Ranucci, ma questo sembrerebbe essere fuori discussione. Allora la soluzione ponderata potrebbe essere quella di trovare altri conduttori. Magari interni al programma, con una scelta capillare tra i membri della squadra di inviati. Giulia Presutti, conduttrice annunciata del programma, ha fatto un passo indietro per voler assecondare le volontà dei cronisti in stato di agitazione. Piervincenzi, al momento, resta al suo posto. È chiaro, però, che la vicenda Report sta avendo ripercussioni dentro e fuori Viale Mazzini.